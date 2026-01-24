X!

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

Jalgpall
Saalijalgpalli EM-il saavad oma lemmikule kaasa elada 16 riigi fännid.
Saalijalgpalli EM-il saavad oma lemmikule kaasa elada 16 riigi fännid. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Jalgpall

Kolmes riigis toimuvatel Euroopa saalijalgpalli meistrivõistlustel sai tiitlikaitsja Portugal avavoorus 6:2 jagu Itaaliast.

Itaalia läks Ljubljanas D-alagrupi avamängu juba teisel minutil juhtima ja poolaeg lõppes 1:1. Teisel poolajal läks aga tiitlikaitsja Portugal oma teed, kiirelt mindi ette 4:1 ja kohtumine võideti 6:2. Kahekordne Euroopa meister Itaalia sai lisaks kaotusele ka kaks punast kaarti.

Selles mängus oli oluline roll ka Eesti esindajal, nimelt oli kohtumise kolmas kohtunik Georgi Ošomkov.

D-alagrupi teises ning esimese vooru viimases kohtumises kaotas Ungari Poola vastu poolaja 1:2, kuid võitis kohtumise 4:2.

Selles grupis peetakse teine voor 27. jaanuaril ning siis on kavas mängud Ungari – Portugal ja Poola – Itaalia.

Sarnaselt D-alagrupiga peetakse ka C-alagrupi esimesed mängud Sloveenias. Seal peeti avavoor reedel. Belgia sai 30-aastase vaheaja järel EM-i finaalturniiril võidu, kui alistati Valgevene 4:0 (1:0). Seitsmekordne Euroopa meister Hispaania oli parem korraldajatest 4:1 (4:0).

26. jaanuaril on vastamisi Valgevene ja Hispaania ning Belgia ja Sloveenia.

Esimestena alustanud Lätis ja Leedus peetakse teise vooru mängud juba pühapäeval, 25. jaanuaril.

Riias toimuvas A-alagrupis on pühapäevases avakohtumises vastamisi lätlastele 0:4 kaotanud Gruusia ja avavoorus Prantsusmaaga 2:2 viiki mänginud Horvaatia. Pärast seda kohtuvad Prantsusmaa ja Läti.

B-alagrupp mängib Kaunases. Seal on teise vooru esimeses mängus vastamisi Ukraina 2:1 alistanud Armeenia ja Leeduga 3:3 viiki mänginud Tšehhi. Teises kohtumises võõrustavad leedukad Ukrainat.

Esimese vooru pealtvaatajaterikkaimad mängud olid mõistagi need, kus üheks osapooleks oli kodumeeskond. Ljubljanas oli kohal 8109, Kaunases 5198 ja Riias 3153 vaatajat.

Avavooru ainsa kübaratriki sai kirja Belgia ründaja Omar Rahou.

Toimetaja: Rene Kundla

