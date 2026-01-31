Esimestena jõudsid EM-il poolfinaali Prantsusmaa ja Horvaatia

Euroopa saalijalgpallimeistrivõistlustel saatis veerandfinaalides edu samas alagrupis mänginud Prantsusmaad ja Horvaatiat. Kui prantslased jõudsid nii kaugele esimest korda, siis horvaadid on poolfinaalis 14-aastase vaheaja järel.

Riias toimunud veerandfinaalis alistas A-alagrupi võitnud Prantsusmaa lisaajal 4:2 (0:0, 1:1, 2:1) B-alagrupis teise koha saanud Ukraina. Sellega revanšeerisid prantslased kaks aastat tagasi Ukrainalt MM-i pronksimatšis saadud hävitava 1:7 kaotuse.

Prantsusmaa kangelaseks tõusis 30-aastane Souheil Mouhoudine, kes lõi kolm väravat. Ukraina suutis oma tabamused kirja saada vaid 6 ja 10 meetri penaltitest. Kusjuures 6 meetri penaltile eelnes see, et prantslaste väljakumängija Abdessamad Mohammed takistas palli väravasse minekut käega ning tasuks punane kaart ja poolfinaali kõrvalt vaatamine.

Teist korda finaalturniiril mängivale Prantsusmaale oli juba alagrupist edasipääs esmakordne kogemus ja boonuseks saadi veerandfinaali võidu järel veel kaks mängu.

Et A-alagrupp oli B-alagrupist tugevam, tõestas A-alagrupis teise koha saanud Horvaatia, kes alistas Kaunases toimunud veerandfinaalis 3:0 (3:0) Armeenia, kes oma finaalturniiri debüüdil oli suutnud B-alagrupi võita. Horvaatia kangelaseks tõusis nende väravasuul hiigelmängu teinud Ante Pipilica, kes pühendas võidu oma ema 60. sünnipäevale.

Seitsmendat korda finaalturniiril mängiv Horvaatia on vähemalt korranud oma senist edukaimat turniiri, kui 2012. aastal saadi korraldajatena neljas koht. Lisaks saadi veerandfinaalis esimest korda finaalturniiridel "kuiv" võit.

Ülejäänud kaks veerandfinaali peetakse pühapäeval Ljubljanas. Prantsusmaa saab vastase paarist, kus kohtuvad C-alagrupi võitnud Portugal ja D-alagrupis teise koha saanud Belgia.

Horvaatia vastane selgub kohtumisest, kus vastamisi lähevad D-alagrupi võitja Hispaania ja C-alagrupi teine Itaalia. Selle kohtumise neljas kohtunik on Eesti esindaja Georgi Ošomkov.

Poolfinaalid on kavas 4. veebruaril ja medalimängud peetakse 7. veebruaril. Kõik allesjäänud kuus kohtumist on kavas Ljubljanas.