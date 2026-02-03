Saalihokikoondis alustas MM-valikturniiri kindla võiduga

Kohtumine algas Eesti jaoks külma dušiga: Arpad Berteloot viis Belgia vähem kui neli minutit kestnud mängu järel juhtima ning kuigi Rasmus Randoja viigistas 12. minutil seisu, võitis Belgia Jules-Emile Batsleeri lõpusekundite tabamusest avakolmandiku 2:1.

Seejärel sai favoriit Eesti oma mängu aga käima, viskas teise perioodi lõpus seitsme minutiga neli väravat ning alustas viimast kolmandikku 6:2 eduseisus. Seal lisati veel neli tabamust ning lõpuks teenis Eesti kindla 10:3 võidu.

Tanel Kasenurm, Rasmus Randoja, Lauri-Robert Indus ja Rome Andro Moora viskasid teisipäeval kaks väravat, ühe tabamuse said kirja Rasmus Bolander ja Karl Oskar Vikk.

Eesti vastasteks lõunanaabrite juures toimuval kvalifikatsiooniturniiril on lisaks Belgiale veel Itaalia, Tšehhi, Saksamaa ja Hispaania. MM-finaalturniirile jõudmiseks on vaja turniir lõpetada kolme parima seas.

Valikgrupi kindlaks favoriidiks on kolmel viimasel MM-il medali teeninud Tšehhi, kes alustas turniiri lausa 20:1 võiduga Hispaania üle. Saksamaa alistas Itaalia 13:5. Meeste saalihokimaailmas on tugevusrühmad üsna selgelt jaotunud: Soome ja Rootsi on teistest peajagu kõrgemal, neid ajavad kolmekesi taga Tšehhi, Šveits ja Läti ning järgmise neliku moodustavad ajalooliselt Saksamaa, Norra, Eesti ja Slovakkia.