Teisel perioodil mängu käest lasknud saalihokikoondis kaotas Saksamaale

Eesti - Saksamaa saalihoki MM-valikturniiril
Eesti - Saksamaa saalihoki MM-valikturniiril
Saalihoki maailmameistrivõistluste valikturniiril pidi Eesti koondis reedel tunnistama Saksamaa 11:5 paremust, ent on siiski lähedal finaalturniirile pääsemisele.

Tasavägise avakolmandiku keskel viskasid sakslased kahe minutiga kaks väravat, Tanel Kasenurm kahandas 3.12 enne perioodi lõppu kaotusseisu minimaalseks, aga Jakob Heins lisas kolmandiku lõpus veel ühe värava ja Saksamaa läks 3:1 ette.

Teisel kolmandikul viskas Saksamaa 12 minuti ja 22 sekundiga neli väravat ning läks juba 7:2 juhtima. Eestlased vastasid sellele kolme järjestikuse tabamusega ja hakkasid võtma rohkem riske, mis aitas Saksamaa 8:5 eduseisu. Viimased kolm väravat sündisid kohtumise viimase 42 sekundi jooksul.

Eesti parimaks mängijaks tunnistati reedel 30. sünnipäeva tähistanud Tanel Kasenurm, kes sai hakkama kübaratrikiga. Ühe värava lisasid Sander Savi ja Alex Kark. "Andsime täna hea võitluse. Viimases mängus peame keskenduma kannatlikkusele – ei tohi liialt tormata. Olukorrad ja väravad tulevad, kui suudame rahulikuks jääda," sõnas Kasenurm.

MM-finaalturniirile jõudmiseks on vaja turniir lõpetada kolme parima seas. Enne viimast vooru on edasipääsu kindlustanud Tšehhi ja Saksamaa, nii Eestil kui Itaalial on nende järel kolm punkti, aga Eesti koondise väravate vahe on -12 itaallaste -31 vastu. Väikese abikäe ulatas siinkohal Eestile ka Tšehhi, kes sai Itaaliast reedel jagu koguni 25:0.

Eesti jaoks võivad asjad selged olla juba enne otsustavas voorus väljakule jooksmist, kui Itaalia mängib laupäeva hommikul Belgiaga. Eesti mäng algab kell 16.30, vastaseks ühe võidu teeninud Hispaania.

Toimetaja: Anders Nõmm

