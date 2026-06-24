Eesti naiskond saavutas 3v3 saalihoki MM-il viienda koha

Nädalavahetusel lõppenud turniir oli 3v3 saalihoki maailmameistrivõistluste kolmas väljaanne ning esimest korda peeti see eraldiseisva MM-võistlusena. Eestit esindasid nii meeste kui ka naiste koondis ning seekord said mängijad võistkonnad ise komplekteerida.

Eesti naiskond läbis alagrupiturniiri täiseduga, alistades Poola, Tšehhi ja Hollandi. Alagrupi võit tagas eestlannadele otsepääsu veerandfinaali, kus vastaseks tuli Läti.

Veerandfinaalis tuli Eestil tunnistada Läti 8:3 paremust ning sellega lõppes naiskonna turniir. Hiljem võitis Läti pronksmedali, Eesti lõpetas maailmameistrivõistlused viienda kohaga.

Eesti naiskonnas mängisid Tilda Eriksson Kivisaar, Kädi Keinast, Triinu-Liis Kuriks, Reelika Liiv, Mona Lisa Lusti, Kristina Svensson, Triin Tiits, Marii Vodi, Hanna-Liisa Õispuu ning väravavaht Saskia Ormak.

Meeste koondis kuulus alagruppi koos Šveitsi, Singapuri ja Poolaga. Eesti alistas Singapuri ning pääses parema väravate vahega alagrupist teisena edasi.

Kaheksandikfinaalis tuli Eesti vastaseks hilisem maailmameister Rootsi, kellele kaotati 1:11. Eesti meeste koondisesse kuulusid Kaspar Kallion, Tanel Kasenurm, Robin Savi, Stenver Savi, Morten Talviste, Gerdo Unga ja väravavaht Kristen Kurval.

Maailmameistriks tuli nii meeste kui ka naiste arvestuses Rootsi. Naiste turniiril võitis hõbemedali Šveits, pronksi Läti ja neljandaks jäi Soome. Meeste turniiril jäi teiseks lõunanaabrid Läti, kolmandaks Saksamaa ja neljanda koha saavutas Šveits. Eesti naiskond lõpetas viiendana, meeste koondis jäi 16. kohale.