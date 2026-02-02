X!

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

Saalihoki
Foto: IFF
Saalihoki

Eesti saalihokikoondis alustab teisipäeval maailmameistrivõistluste valikturniiri lõunanaabrite juures Liepajas.

Esmaspäeval Lätti sõitnud saalihokikoondis läheb valikturniirile MM-i pääset lunastama. Kuigi koondises on aset leidnud mõningane verevahetus ja ka turniiriks valmistumine pole olnud päris ideaalne, usub koondise kapten, et ees ootab korralik jõuproov.

"Kindlasti oleks võinud olla laagreid või asju rohkem, aga olukord on, nagu on ja sellepärast midagi ära ei jää või katki ei ole. Mängijad on kõik valmis, me mängime seda Eesti-Läti ühisliigat, kus konkurents on tihe ja vastased on tugevad. Kindlasti vormid on head," ütles koondise kapten Tanel Kasenurm.

Eesti mängib viie järjestikuse päeva jooksul viis kohtumist, edasipääsu tagab koht kolme parima seas. Keda vastastest kõige tugevamaks pähkliks pidada?

"Kindlasti Tšehhi, viimastel MM-idel ka teise koha saanud, nendega on kindlasti pea et võimatu mängida, nad on väga tugevad. Siis Saksamaa, kes ikkagi paberi peal on meist selgelt tugevam, neil on maailma tugevaima liiga mängijad ka sees, aga heal päeval neid võiks ikkagi näpistada. Ja siis ülejäänud kolm ehk siis Belgia, Itaalia, Hispaania, nendega peaks kindlasti olema ilus võiduvõimalus olemas," märkis Kasenurm.

Meeste koondis pole seni üheltki finaalturniirilt eemale jäänud – ehk aitab kohta tagada ka tõsiasi, et valikturniir peetakse naaberriigis? "Jah, selles mõttes küll! Natuke kahju, et on Liepajas, mis on meie publiku jaoks natuke kaugel, et õhtuks mängule sõita. Kui oleks Riias, siis oleks veel parem, aga selles suhtes küll, et ei ole kuskile pikka reisi," sõnas Kasenurm.

Saalihokikoondis alustab mängimist teisipäeval kohtumisega Belgia vastu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

02.02

Asi ja Bratka aitasid koduklubid suurte võitudeni

02.02

Paalberg müüdi Prantsusmaale Eesti liiga rekordsumma eest

02.02

Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

02.02

ETV spordisaade, 2. veebruar

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Konontšuki klubi ei suutnud Trabzonspori võiduseeriat peatada

02.02

Ametlik: Eesti jalgpallilootuse karjäär jätkub Prantsusmaal

02.02

FIFA president lubas taas Venemaa rahvusvahelisele areenile tagasi tuua

02.02

LeBron James pääses 22. korda tähtede mängule

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02.02

Kaljuvere võttis Petrõkinalt Eesti juunioride rekordi Uuendatud

02.02

Positiivse dopinguproovi andnud laskesuusataja jääb olümpialt eemale

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

01.02

Alcarazist sai noorim kõik slämmiturniirid võitnud mees

01.02

Rasmus Roosleht võitis Tallinnas rahvusvahelise mitmevõistluse

01.02

Djokovic Alcarazile: jõuame järgmise kümne aasta jooksul veel palju mängida

01.02

Eesti teatemeeskond jõudis laskesuusatamise EM-il finišisse

01.02

Shaunae Miller-Uibo jooksis kõigi aegade üheksanda tulemuse

02.02

USA meedia: Bucks kaalub Antetokounmpo eest nelja tiimi pakkumist

02.02

Jefimova lõpetas NCAA põhihooaja võiduga, Antoniak püstitas rekordi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo