Eesti saalihokikoondis üritab jätkata laitmatut seeriat

Esmaspäeval Lätti sõitnud saalihokikoondis läheb valikturniirile MM-i pääset lunastama. Kuigi koondises on aset leidnud mõningane verevahetus ja ka turniiriks valmistumine pole olnud päris ideaalne, usub koondise kapten, et ees ootab korralik jõuproov.

"Kindlasti oleks võinud olla laagreid või asju rohkem, aga olukord on, nagu on ja sellepärast midagi ära ei jää või katki ei ole. Mängijad on kõik valmis, me mängime seda Eesti-Läti ühisliigat, kus konkurents on tihe ja vastased on tugevad. Kindlasti vormid on head," ütles koondise kapten Tanel Kasenurm.

Eesti mängib viie järjestikuse päeva jooksul viis kohtumist, edasipääsu tagab koht kolme parima seas. Keda vastastest kõige tugevamaks pähkliks pidada?

"Kindlasti Tšehhi, viimastel MM-idel ka teise koha saanud, nendega on kindlasti pea et võimatu mängida, nad on väga tugevad. Siis Saksamaa, kes ikkagi paberi peal on meist selgelt tugevam, neil on maailma tugevaima liiga mängijad ka sees, aga heal päeval neid võiks ikkagi näpistada. Ja siis ülejäänud kolm ehk siis Belgia, Itaalia, Hispaania, nendega peaks kindlasti olema ilus võiduvõimalus olemas," märkis Kasenurm.

Meeste koondis pole seni üheltki finaalturniirilt eemale jäänud – ehk aitab kohta tagada ka tõsiasi, et valikturniir peetakse naaberriigis? "Jah, selles mõttes küll! Natuke kahju, et on Liepajas, mis on meie publiku jaoks natuke kaugel, et õhtuks mängule sõita. Kui oleks Riias, siis oleks veel parem, aga selles suhtes küll, et ei ole kuskile pikka reisi," sõnas Kasenurm.

Saalihokikoondis alustab mängimist teisipäeval kohtumisega Belgia vastu.