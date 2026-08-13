Lillemets karmist kõrgushüppest: valisin südamevalu asemel kannavalu

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel ei läinud kümnevõistluse avapäeval ükski Eesti sportlane lati alt läbi. Johannes Erm ja Karel Tilga püsivad neljanda-viienda koha kursil, nii Rasmus Rooslehe kui Risto Lillemetsa jaoks on tagasilöökidele vaatamata võimalik püüda isiklikku rekordit.

Tiitlikaitsja Erm sai avapäeva õhtuses programmis kõrgushüppes kirja 1.99 ja lõpetas siis päeva 400 meetri jooksu ajaga 48,07. "Väga ilus hüpe, oleks tahtnud seda 2.02 peal korrata," sõnas Erm ERR-iga rääkides. "Jooksus sain kolmanda raja, mulle ei meeldi nii sees olla. Õhtu jooksul on kand hakanud valu tegema, see oli natuke raskem ja valusam jooks. 400-s oli terve ring rahulik tiksumine, päris kiirust ei saanud kätte."

"Üleüldiselt on tunne pigem hea. Ma olen [rekordigraafikuga võrreldes] kuskil 200-250 punktiga miinuses, ehk selle järgi 8400-8500 vahele," lisas Erm teisele päevale ette vaadates. Virtuaalses punktitabelis on Erm neljandal kohal ning ta liigub 8500 punkti graafikus.

Karel Tilga näitas kõrgushüppes väga häid sooritusi, kui ületas esimestel kõrgustel lati kõrge kaarega. Lõpuks läks talle kirja 2.02 ning 400 meetri jooksus märgiti hea alguse, aga keerulise lõpu järel ajaks 49,10. "Üle pika aja oli natuke kõrgushüppe tunne ka! 2.05 peal hakkasin natuke imelikke asju tegema, võib-olla sai energia otsa või midagi muud, aga sellega jään väga rahule," kinnitas Tilga. "400 oleks võinud natuke kiiremini joosta. Jooks ise ei olnud raske, siis oli väga raske. Imelik jooks, ma ei ole seda veel seedida jõudnud. Minu enesetunne on praegu veel hea, hindeks annan kolm pluss," võttis ta avapäeva kokku.

Eestlaste avapäeva võimsaima individuaalse tulemuse pakkus Rasmus Roosleht, kes jooksis 400 meetris uueks isiklikuks rekordiks 47,84. Aastaga võrreldes on staadioniringi isiklik rekord paranenud ligi poolteist sekundit. Hea jooks annab Rooslehele ka meelerahu ebaõnnestunud kõrgushüppest, kus kolmapäeval jäi tema laeks 1.93. Viie ala järel kaotab Roosleht oma rekordigraafikule 72 punktiga ja liigub 8260 punkti kursil.

"Läksin lihtsalt julgelt jooksma, 200 peal sain aru, et polegi väga raske. Jõudu oli ja läksin! Kõrgushüppes ei oska isegi öelda, mis juhtus. Seda peab tagantjärele analüüsima. 100 meetrit väga hea, tuul oli pigem kahjuks kehva. Kaugus oli keskpärane, kuulitõukes viimane katse okei, kõrgushüppes pigem altminek. Enesetunne on hea, nüüd sain vähemalt korralikuma puraka ka!" naeris Roosleht ERR-iga rääkides.

Võimsa võitluse pakkus Eesti kergejõustikupublikule Risto Lillemets, kes suutis läbi vigastuse võisteldes teha ilusa avapäeva, kaotab oma graafikule vaid 16 punktiga ja liigub 8140 punkti poole. Sealjuures rääkis Lillemets eelnevalt, et valutav kand ei luba tal kõrgushüppes vasakult jalalt hüpata ning seetõttu ei ole sellel alal ilmselt midagi head loota - ometi tõukas ta siiski vasaku jala pealt ning sai tasuks korraliku 1.96.

"Tegin viis [soojendus]katset parema jala pealt ja ei olnud midagi head, mõtlesin, et teen ühe vasaku pealt. Oli sigavalus, aga läks üsna pea üle ja otsustasin, et hüppan vasaku pealt. Oli hea otsus. Valisin kannavalu südamevalu asemel, mis oleks olnud, kui oleksin mingi 1.84 hüpanud paremaga," muigas Lillemets.

"Hea ei ole, eks homme hommikul annab tunda. Korralik esimene päev. Kahjuks läks väga suur summa minema, aga võistlus käib edasi: hästi. Jooksu alustasin meelega rahulikult, aga vist liiga rahulikult. Lõpuks oleks teoorias jõudu olnud veel pingutada. Ootan juba homset! Normaalne start kell 10.30, see on nagu luksus. Loodetavasti tuleb hea uni, siis paneme edasi. Homme algab alles õige võistlus," võttis ta avapäeva kokku.