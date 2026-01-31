Kuuba ja Kilk jõudsid Eesti meistrivõistlustel kolme finaali

Sulgpalli Eesti meistrivõistlustel on valitsevatel Eesti meistritel Kristin Kuubal ja Tauri Kilkil võimalus laupäeval Kalevi spordihallis tulla kolmekordseteks Eesti meistriteks. Mõlemad on jõudnud finaali nii üksikmängus, paarismängus kui koos mängides ka segapaarismängus.

Kuuba pole teel finaali tugevat vastupanu kohanud ja on alistanud kõik oma vastased kahes geimis, lubamata kellelgi saada geimis enda vastu üle kümne punkti. Poolfinaalis alistas Kuuba Marelle Salu 21:8, 21:5, tema finaalivastane on Catlyn Kruus, kes sai jagu eelmise aasta hõbedast Helis Pajustest tulemusega 15:21, 21:15, 21:15.

Meeste üksikmängus läks Kilk veerandfinaalis vastamisi endise Eesti esireketi, nüüdseks tippspordist loobunud, Raul Mustaga ning sai 21:17, 21:16 võidu. Poolfinaalis alistas Kilk Chris Robin Taltsi 21:9, 21:13. Tabeli teiselt poolelt jõudis finaali Karl Kert, kes lülitas avaringis konkurentsist Eesti parima juuniori Marti Joosti. Poolfinaalis läks Kert vastamisi Mario Kirismaga, kes oli omakorda avaringis alistanud eelmiste Eesti meistrivõistluste hõbeda Andrei Schmidti. Pikas mängus jäi peale Kert ja läks finaali tulemusega 22:20, 15:21, 21:11.

Meeste üksikmängu finaalivastased Kert ja Kilk jõudsid koos mängides finaali ka meeste paarismängus. Poolfinaalis võideti Andrei Schmidti ja Hugo Themast 21:18, 24:22. Teises poolfinaalis said Mario Kirisima ja Robin Schmalz jagu viimasel 11 aastal finaalis mänginud ja üheksa korda tiitli võitnud Kristjan Kaljurannast ja Raul Käsnerist 18:21, 23:21, 21:18.

Naiste paarismängus ühendasid jõud juunioride klassis väga edukalt koos mänginud ja Eestile esimese tiitlivõistluste medali toonud Kristin Kuuba ja Helina Rüütel. Meistrivõistluste eel võis üheks põnevaimaks kohtumiseks pidada nende vastasseisu poolfinaalis viimaste aastate Eesti ühe parima paari Catlyn Kruusi ja Ramona Üprusega. Kui esimene geim oli tasavägine, siis teises Kruusi ja Üpruse mäng lagunes ning Kuuba ja Rüütel võitsid 21:17, 21:9. Nende vastased finaalis on Elisaveta Berik ja Emili Pärsim, kes võitsid Eesti parimat juunioride paari Marija Paskotšit ja Lumikki Liiast 21:10, 21:17.

Kolmanda meistritiitli võimalused on Kuubal ja Kilkil segapaarismängus. Poolfinaalis alistasid nad kahe eelmise aasta Eesti meistrid Helina Rüüteli ja Kristjan Kaljuranna 21:14, 21:13. Finaalis kohtuvad nad maailma edetabeli 106. paari Mikk Õunmaa ja Ramona Üprusega, kes alistasid poolfinaalis 21:9, 21:15 Rasmus Roogsoo ja Lumikki Liiase.

Finaalmängud algavad Kalevi spordihallis laupäeval kell 11.00.