Tartu Bigbank langes Challenge Cupil konkurentsist välja

Kuna Bigbank kaotas avakohtumise kodusaalis 1:3, siis vajati kordusmängus esmalt 3:0 või 3:1 võitu, et kuldsesse geimi jõuda. Sellega hakkama ei saadud, kui avageim küll võideti, ent kaks järgmist kaotati ja nii olid edasipääsulootused kustunud. Lõppskooriks kujunes Tartu klubi 3:2 (27:25, 15:25, 22:25, 27:25, 15:9) võit, vahendab Volley.ee.

Bigbank alustas koosseisus Aleksander Eerma, Jack Williams, Stefan Kaibald, Martti Juhkami, Marx Aru, Rico Wardlow, libero Johan Vahter. Avageim kulges üles-alla, Tartu jäi 9:14 kaotusseisu, ent suutis mängu tagasi tulla. 18:18 viigiseisult mindi omakorda 20:18 juhtima ja geimi lõpp oli punkt-punktis, kust väljus 27:25 võiduga Eesti klubi. Eerma asemel sekkus geimi keskel Saku Tuomivaara, kes järgmises geimis alustas.

Teine vaatus algas tasavägiselt, kuni Aalst 8:5 ette pääses ja Alar Rikberg võttis mõtlemisaja. Kasu sellest ei tõusnud, sest õige pea leiti end 10:17 kaotusseisust. Sellest enam välja tulla ei suudetud ja teise geimi võitis Aalst 25:15.

Kolmandas geimis jäid tartlased 7:3 kaotusseisu ja ka selles vaatuses oldi tagajaja rollis. Belgia klubi haaras juba 18:11 eduseisu, ent Bigbank suutis veel kahe punkti kaugusele pääseda (17:19). Püsiti kahe-kolme punkti kaugusel, kuid viigini enam ei jõutud ja geim kuulus vastasele tulemusega 25:22. See tähendas, et Tartu edasipääsulootused olid kustunud.

Neljandas geimis said oma võimaluse ka vahetusmehed, see vaatus läks tulemusega 27:25 Tartu meeskonnale. Viienda geimi võitis 15:9 Tartu meeskond ja mängu seega 3:2.

Bigbanki resultatiivseim oli 15 punktiga (+9) Stefan Kaibald, Rico Wardlow lisas 11 punkti (+7) ja 10 punkti (+4) lisas Jack Williams. Tartu vastuvõtt oli 61%, rünnak 45%, blokist saadi kaheksa ja servilt viis punkti (16 viga).

Aalstile tõi Enrique Rempel 26 punkti (+17). Belgia klubi vastuvõtt oli 41% ja rünnak 46%, blokk saadi Tartule ette 14 korral ning servil löödi neli ässa ja eksiti 25 pallingul.

Teppan ja Hurt pääsesid edasi, Saaremaa langes konkurentsist

Renee Teppani ning Albert Hurda koduklubi Zalau (Rumeenia) pääses samas sarjas veerandfinaali. Avamängu Šveitsi klubile Näfels 0:3 kaotanud Zalau suutis korduskohtumise sama skooriga võita ja nii otsustas edasipääseja kuldne geim. Selle võitis 15:11 Zalau ja pääses seega veerandfinaali. Teppan kerkis võitjate parimaks 18 punktiga (+11), Hurt seekord kaasa ei teinud.

Alex Saaremaa koduklubi Chaumont (Prantsusmaa) pidas sel nädalal kaks kohtumist Iisraeli klubi Tel Avivi Maccabi vastu. Avamäng võideti 3:1, Saaremaalt 13 punkti (+6). Teine kohtumine kaotati aga 0:3 ja nii otsustas ka selles mängus edasipääseja kuldne geim. Seal jäi 19:17 peale Maccabi ja eestlasest temporündaja tööandja langes seega konkurentsist. Saaremaa arvele jäi selles kohtumises kuus punkti (+3).