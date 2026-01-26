X!

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

Võrkpall
Tartu Bigbank
Tartu Bigbank Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Võrkpalli CEV Challenge Cupi 1/8-finaali avakohtumise Belgia klubi Aalsti Lindemansi vastu 1:3 kaotanud Tartu Bigbank läheb kolmapäeval võõrsil imet püüdma. Kohtumine Aalsti kodusaalis algab Eesti aja järgi kell 21.30.

Avamängus tõdesid nii Bigbanki peatreener Alar Rikberg kui mängijad, et liigselt patustati vigadega ja kuigi võõrsilmäng on raskem, minnakse siiski võitlema ja edasipääsu püüdma. Edasipääsuks on esmalt vaja kätte saada 3:0 või 3:1 võit, mis viiks kohtumise kuldsesse geimi.

"Seis on keeruline pärast sellist kaotatud kodumängu ja tõsi ta on, et väikest imet me püüdma läheme seal. Me ei lähe mitte imele lootma, vaid seda oma hea mänguga ise püüdma. Nägime ära, et nendega on samal tasemel võimalik mängida ja neid ka võita. Aga peame ise meeskondlikult ja hästi esinema. Kindlasti tuleb oma kvaliteet välja mängida ning avakohtumisega võrreldes peame omavigade arvu kontrolli alla saama," sõnas peatreener.

"See, kuidas me avamängus nende vastu ise tegutsesime – võtsime servi vastu või lugesime nende sidemängijat jms, see pool tegelikult toimis hästi. Neil oli raskusi skoorimisega ja saime päris palju teisi võimalusi. Juurde on panna realiseerimise poole pealt, seal olid need liigsed eksimused ja momendid, mille jätsime kasutamata," analüüsis Rikberg. "Oleme vastasega sarnases seisus, ka neil oli nädalavahetusel üks mäng, mille nad 3:0 võitsid. Portugali nurgaründaja [Nuno Marques] sai vaba päeva ja see nurkade küsimus ongi nende koosseisu ainus küsimärk, et kes kolmest mängib, ülejäänud põhikoosseis on väga paigas."

Suuri muresid Rikbergi meeskonnas hetkel pole. "Rico Wardlow sai veel puhata, et vigastusest paremini taastuda, aga muus osas on olukord okei. Saime Jekabpilsi vastu nädalavahetusel kiire võidu ning sain ka koosseisuga varieerida, seega suurt energiat me sinna ei jätnud. Ka reisigraafik on hea, saame alustada Tartu lennujaamast ja ühe vahemaandumisega Belgiasse. Täna õhtul on meil veel pallitrenn ja jõusaal, homme tehnika lihvimine ning saame ka Belgias mängueelsel õhtul kerge treeningu teha. Viimased trennid ja ka mäng näitasid, et oleme valmis võitlema ja võitlusesse me läheme," lisas peatreener.

Samas sarjas teevad kaasa ka Alex Saaremaa koduklubi Chaumont (Prantsusmaa) ja Renee Teppani ning Albert Hurda koduklubi Zalau (Rumeenia). Chaumont läheb avamängus teisipäeval kell 20 vastamisi Iisraeli klubi Tel Avivi Maccabiga, kordusmäng peetakse kolmapäeval kell 21. Avamängu Šveitsi klubile Näfelsile 0:3 kaotanud Zalau peab kordusmängu kolmapäeval kell 18 kodus.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

võrkpalliuudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Tartu Bigbank ei andnud Jekabpilsile sõnaõigust

23.01

Lember vedas Tartu Ülikool/Bigbanki raske võiduni

21.01

Rikberg: meile pakuti võitu, aga me ei saanud oma asjadega hakkama

21.01

Palju eksinud Tartu kaotas eurosarjas Belgia klubi vastu avamängu

20.01

Tartu Bigbank saab eurokohtumisele vastu minna parimas koosseisus

19.01

Rikberg: mehed on võimelised end euromängudeks kokku võtma

19.01

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

19.01

Olulise võidu võtnud TÜ/Bigbank jätkab Balti liigas võitlust teisele kohale

18.01

Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

18.01

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Kaks matšpalli saanud TÜ/Bigbank alustas Leedu turneed valusa kaotusega

videod

sport.err.ee uudised

17:25

Üprus kerkis võidumängus parimaks, Täht ja Tammearu hoidsid kõrget taset

16:52

Anikina on maailma tugevaimal U-14 tenniseturniiril esimesena asetatud

16:18

Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

15:44

Bostonis sai näha kergejõustiku küllalt eaka maailmarekordi langust

15:10

Käsipalli EM-il jäi alles vaid üks täiseduga koondis

14:40

Sinner marssis kindlalt veerandfinaali, Djokovic sai puhkepäeva

14:09

Hooaja esimese velotuuri võitis Jay Vine, lähim jälitaja kukkus raskelt

13:41

Paalberg on liitumas ajaloolise Prantsusmaa suurklubiga

13:15

Tiit Karuksi kuukommentaar: kübeke rõõmu tänapäeva kurjas maailmas on kui sõõm värsket õhku

12:36

Kunagine EM-hõbe Mägisalu loobus tippspordist

12:33

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

11:44

Tiitlikaitsja Keys langes konkurentsist ja asub piruka kallale

11:04

Selgusid tänavuse Super Bowli osalised

10:41

Armeenia saalijalgpallikoondis tegi riigi jalgpalliajalugu

10:17

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

loetumad

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

09:32

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo