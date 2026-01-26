Tartu läheb eurosarjas meeskondliku mänguga edasipääsu eest võitlusse

Avamängus tõdesid nii Bigbanki peatreener Alar Rikberg kui mängijad, et liigselt patustati vigadega ja kuigi võõrsilmäng on raskem, minnakse siiski võitlema ja edasipääsu püüdma. Edasipääsuks on esmalt vaja kätte saada 3:0 või 3:1 võit, mis viiks kohtumise kuldsesse geimi.

"Seis on keeruline pärast sellist kaotatud kodumängu ja tõsi ta on, et väikest imet me püüdma läheme seal. Me ei lähe mitte imele lootma, vaid seda oma hea mänguga ise püüdma. Nägime ära, et nendega on samal tasemel võimalik mängida ja neid ka võita. Aga peame ise meeskondlikult ja hästi esinema. Kindlasti tuleb oma kvaliteet välja mängida ning avakohtumisega võrreldes peame omavigade arvu kontrolli alla saama," sõnas peatreener.

"See, kuidas me avamängus nende vastu ise tegutsesime – võtsime servi vastu või lugesime nende sidemängijat jms, see pool tegelikult toimis hästi. Neil oli raskusi skoorimisega ja saime päris palju teisi võimalusi. Juurde on panna realiseerimise poole pealt, seal olid need liigsed eksimused ja momendid, mille jätsime kasutamata," analüüsis Rikberg. "Oleme vastasega sarnases seisus, ka neil oli nädalavahetusel üks mäng, mille nad 3:0 võitsid. Portugali nurgaründaja [Nuno Marques] sai vaba päeva ja see nurkade küsimus ongi nende koosseisu ainus küsimärk, et kes kolmest mängib, ülejäänud põhikoosseis on väga paigas."

Suuri muresid Rikbergi meeskonnas hetkel pole. "Rico Wardlow sai veel puhata, et vigastusest paremini taastuda, aga muus osas on olukord okei. Saime Jekabpilsi vastu nädalavahetusel kiire võidu ning sain ka koosseisuga varieerida, seega suurt energiat me sinna ei jätnud. Ka reisigraafik on hea, saame alustada Tartu lennujaamast ja ühe vahemaandumisega Belgiasse. Täna õhtul on meil veel pallitrenn ja jõusaal, homme tehnika lihvimine ning saame ka Belgias mängueelsel õhtul kerge treeningu teha. Viimased trennid ja ka mäng näitasid, et oleme valmis võitlema ja võitlusesse me läheme," lisas peatreener.

Samas sarjas teevad kaasa ka Alex Saaremaa koduklubi Chaumont (Prantsusmaa) ja Renee Teppani ning Albert Hurda koduklubi Zalau (Rumeenia). Chaumont läheb avamängus teisipäeval kell 20 vastamisi Iisraeli klubi Tel Avivi Maccabiga, kordusmäng peetakse kolmapäeval kell 21. Avamängu Šveitsi klubile Näfelsile 0:3 kaotanud Zalau peab kordusmängu kolmapäeval kell 18 kodus.