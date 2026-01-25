Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

9,8-kilomeetrise temposõidu võitis itaallane Lorenzo Nespoli ajaga 11.52. Taaramäe kaotas talle vaid kaheksa sekundit. Eesti meistri sõnul võib esikümne kohaga alati rahule jääda.

"Sellises lühikeses temposõidus jääb just mentaalselt mõni sekund kasutamata, sest jõudu on väga raske jagada," ütles Taaramäe. "Pärast sõitu jääb alati küsimus, kas jagasin end õigesti või hoidsin natuke tagasi. Kui liiga kiiresti alustada, on oht üle kuumeneda. Läksingi turvalise tempoga peale, aga tundsin, et see on siiski kiire. Lõpus suutsin juurde panna ja ei kustunud ära. Arvan, et tegin teise poole paremini, mis tähendab, et midagi võis siiski sisse jääda."

Tema sõnul oli eesmärk lähikonkurentide ees vahet kasvatada ja see õnnestus. "Praegu on seis hea. Tundsin end sõidu ajal suurepäraselt ja eilsest etapist väga katki ei olnud. Need kaheksa sekundit etapivõitjale võisid jääda eilsesse päeva, sest enamikul, kes eile peagrupis lõpetasid, oli sisuliselt puhkepäev ja nad said täna suhteliselt värskelt sõita. Samas olen rahul," ütles Taaramäe.

Velotuuri üldarvestuses juhib Taaramäe nüüd poolakat Marcin Budzinskyt (MBH Bank CSB Telecom Fort) ühe minuti ja 17 sekundiga. Hollandlane Adne van Engelen (Terengganu Cycling Team) jääb ühe minuti ja 35 sekundi kaugusele. Esmaspäeval ootab rattureid ees velotuuri kõige raskem mägietapp, mille pikkuseks on 133 kilomeetrit.

"Tänavune raskeim etapp on veel raskem kui eelmisel aastal. Tõuse on rohkem, kuid lõputõus on sama. Selle pikkus on umbes 20 minutit ja see on päris järsk, sest tõusunurk püsib kogu aeg 8–10 protsendi vahel," ütles Taaramäe. "Eesmärk on jõuda lõputõusu alla turvaliste ajavahedega ehk nii, et ees ei oleks suure vahega jooksikute gruppi, ja selleks on mul tiimi abi vaja. Üksi ei suudaks ma midagi."

"Palju sõltub sellest, kui palju tiim mind toetada suudab. Mul on küll hea meeskond, aga see on väike. Üks mees lahkus eile ja üks mees on sprinter, kes mind ilmselt väga palju aidata ei saa. Samas on kolm meest tõsised ronijad ja võib-olla saame natuke abi ka teise ja kolmanda koha tiimidelt. Kui [esmaspäeval] ära hoian, siis on juba hästi."

Velotuur lõpeb teisipäeval. Mullu saavutas Taaramäe Sharjahi velotuuri üldarvestuses kolmanda koha.