X!

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

Autoralli
Foto: Pille Russi
Autoralli

Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste esimese etapi Aluksne talveralli võitsid Karl Martin Volver ja Annika Sõna. Läti rallistaar Martinš Sesks katkestas eelviimasel katsel.

Sesks ja tema kaardilugeja Renars Francis juhtisid Škoda Fabia Proto masinal Aluksne rallit veel kuuenda kiiruskatse järel, kui nende edu hilisemate võitjate Volver ja Sõna ees oli juba minut ja 26 sekundit.

Ralli eelviimasel, ligi 15-kilomeetrisel seitsmendal katsel sõitsid lätlased otsa lume all peidus olnud kivile ja tagaratta purunemise järel oli katkestamine paratamatu.

Toyota Rally2 autoga võistelnud Volver ja Sõna võitsid pärast liidriks tõusmist ralli kaks viimast kiiruskatset ja nende võit oli omakorda mäekõrgune, kui teine koht (poolakad Aron Domzala/Szymon Gospodarczyk) kaotas neile üle minuti ja kolmas koht (britid Philip Allen/Craig Drew) enam kui kahe minutiga.

"Jah, kahju natukene Sesksist, et ralli tal jälle niimoodi lõppes, aga see on ralli ja pole midagi teha. Samas on näha, et kui nii piiri peal sõita, siis neid asju juhtub," ütles Volver.

"Meie võtsime endale mitte turvalise, aga piisavalt targa tempo. Et ei sõidaks liiga piiripeal, sest uus auto vajab ikkagi harjumist – mis nurkadest ta tagasi tuleb ja kui kaugele saab minna. Eks see piir on üpris õhkõrn seal. Aga kindlasti olen tulemusega rahul, tiimiga väga rahul, autoga väga rahul," lisas ta.

Kõiki Aluksne ralli tulemusi näeb SIIT. Terminal autoralli Eesti meistri- ja karikavõistlused jätkuvad 9. mail Saaremaal, kui sõidetakse Saaremaa Sprintralli.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

23.01

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

23.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta

23.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli

20.01

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

20.01

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

17.01

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

16.01

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

16.01

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

15.01

Lategan langes kõrgest mängust, hea päev Fordidel

13.01

Poolakad tõid Toyotale kaksikvõidu, Al-Attiyah langes esikohalt

sport.err.ee uudised

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Endrekson sõudmise järelkasvust: tööd on palju

24.01

ETV spordisaade, 24. jaanuar

24.01

Nabi tuli õlaprobleemi kiuste Eesti meistriks

24.01

Rahvusrekordit parandanud Verlin: lõpp jäi natuke passiivseks, aga olen väga rahul

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Galerii: Saalijalgpallikoondis jäi väravaterohkes mängus napilt Norrale alla Uuendatud

24.01

Tiitlikaitsja Portugal alustas EM-i kindla võiduga

24.01

Alfa sõudevõistluse võitis võimsa tulemusega Kaarel Kiiver

24.01

Lennumäe maailmameistriks krooniti Domen Prevc

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Glinka langes poolfinaalis välja

24.01

Gomsi klassikasprindi võitsid Kläbo ja Svahn

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

24.01

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

24.01

Franzoni läheb enne kodust olümpiat aina paremasse vormi

24.01

India velotuuri finaaletapp lõppes Räime jaoks õnnetult, Taaramäe avas hooaja

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

loetumad

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele Uuendatud

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha Uuendatud

23.01

Tomingas jäi lühikesel tavadistantsil punktidest 22 sekundi kaugusele

23.01

Eesti iluuisutajad tegid Riias puhta töö

24.01

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega Uuendatud

23.01

Neljakordsest olümpiavõitjast jooksutäht saab emaks

24.01

Kelly Sildaru tuli X-mängudel seitsmendaks Uuendatud

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo