Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

Sesks ja tema kaardilugeja Renars Francis juhtisid Škoda Fabia Proto masinal Aluksne rallit veel kuuenda kiiruskatse järel, kui nende edu hilisemate võitjate Volver ja Sõna ees oli juba minut ja 26 sekundit.

Ralli eelviimasel, ligi 15-kilomeetrisel seitsmendal katsel sõitsid lätlased otsa lume all peidus olnud kivile ja tagaratta purunemise järel oli katkestamine paratamatu.

Toyota Rally2 autoga võistelnud Volver ja Sõna võitsid pärast liidriks tõusmist ralli kaks viimast kiiruskatset ja nende võit oli omakorda mäekõrgune, kui teine koht (poolakad Aron Domzala/Szymon Gospodarczyk) kaotas neile üle minuti ja kolmas koht (britid Philip Allen/Craig Drew) enam kui kahe minutiga.

"Jah, kahju natukene Sesksist, et ralli tal jälle niimoodi lõppes, aga see on ralli ja pole midagi teha. Samas on näha, et kui nii piiri peal sõita, siis neid asju juhtub," ütles Volver.

"Meie võtsime endale mitte turvalise, aga piisavalt targa tempo. Et ei sõidaks liiga piiripeal, sest uus auto vajab ikkagi harjumist – mis nurkadest ta tagasi tuleb ja kui kaugele saab minna. Eks see piir on üpris õhkõrn seal. Aga kindlasti olen tulemusega rahul, tiimiga väga rahul, autoga väga rahul," lisas ta.

Kõiki Aluksne ralli tulemusi näeb SIIT. Terminal autoralli Eesti meistri- ja karikavõistlused jätkuvad 9. mail Saaremaal, kui sõidetakse Saaremaa Sprintralli.