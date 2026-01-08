Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

Tartu Bigbank kaotas CEV Challenge Cupi eurosarjas võõrsil Herrschingi vastu kolm geimi, aga oli parem edasipääseja selgitanud kuldses geimis.

Tartu oli saanud kodus 3:1 algedu, aga võõrsil kaotati kohtumine 0:3 (17:25, 22:25, 28:30). Seejuures kolmandas geimis oli Tartu juhtimas 24:22, aga ei suutnud geimivõitu vormistada.

Vastavalt reeglitele järgnes kuldne geim, kus Tartu jäi taha 0:3 ja 6:9. Sellest seisust võideti aga neli punkti järjest ja seisul 12:12 kuulusid kohtumise viimased kolm punkti külalistele.

Tartu rünnak oli 33 ja vastuvõtt 42 protsenti, blokgist saadi üheksa ja servilt kolm punkti. Saksamaa klubi vastavad näitajad olid 50 ja 45 protsenti, kaheksa ja neli punkti.

Martti Juhkami ja Stefan Kaibald vedasid Tartu rünnakut 12 punktiga (+5 ja +3), Vastastele tõi Laurenz Welsch 18 punkti (+7).

Kaheksandikfinaalis ootab tartlasi Belgia klubi Aalsti Lindemans.