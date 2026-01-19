X!

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Korvpalli USA üliõpilasliiga (NCAA) Big Easti konverents teatas esmaspäeval, et eelmisel nädalal oli parimaks esmakursuslaseks eestlane Stefan Vaaks.

Vaaks tegi eelmisel nädalal kaks suurepärast esitust, aga neist parem oli öösel vastu laupäeva, kui tagamängija skooris Creightoni ülikooli vastu 24 punkti, jagas seitse resultatiivset söötu ning tegi ühe vaheltlõike, aidates oma ülikooli viiepunktilisele võidule. Kolm päeva varem pidi Providence tunnistama Villanova paremust, aga eestlase arvele jäi selles mängus 21 punkti, üks lauapall ja üks resultatiivne sööt. Seejuures tegi ta neis kahes mängus ainult ühe pallikaotuse.

Oma vingete esituste eest nimetati ta teist korda konverentsi nädala parimaks esmakursuslaseks, esimest korda valiti ta parimaks novembri esimesel nädalal. Vaaksist sai ühtlasi alates 2017. aastast esimene esmakursuslane, kes Big Easti konverentsis kolmes järjestikuses mängus vähemalt 20 punkti kogunud. 10. jaanuaril viskas ta Xavieri vastu kaotusmängus samuti 21 punkti.

Lisaks eestlasele tunnustati aukirjaga ka tema tiimikaaslast Jamier Jonesi, kes tegi Creightoni vastu 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli ning viskas Villanova vastu 23 punkti.

Providence on pidanud sel hooajal NCAA-s 18 mängu ja võitnud neist pooled. Konverentsis on nad teeninud seitsme mänguga kaks võitu, 11 ülikooli seas jätkatakse üheksandal tabelireal. Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva külastatakse Marquette'i, kes on teeninud Big Eastis kaheksa mänguga ühe võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

16:23

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

18.01

Hermeti hea esitus aitas Dijonile Prantsusmaa kõrgliigas võidu tuua

18.01

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

18.01

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

17.01

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

17.01

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

17.01

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

16.01

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

16.01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

videod

sport.err.ee uudised

22:54

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga pilgu WRC2 poole vahelduseks

22:22

ETV spordisaade, 19. jaanuar

21:58

Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

21:29

Meier lõpetas Portugali mitmepäevasõidu kuuendana

21:03

Varnavskaja: see on fantastiline reaalsus!

20:30

Kahekordne Euroopa meister Petrõkina: pidin näitama, et olen parim!

19:57

Vehklemisliidu peasekretär: peatreeneri küsimusele tuleb leida lahendus

19:13

Lipp võitis Norras karika, Laak vedas Bielsko-Biala järgmisse ringi

18:38

Eesti jalgpallikoondis osaleb märtsis eksootilisel turniiril

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

17:20

Zopp: Eesti tennisistile välismaal punast vaipa lahti ei rullita

16:47

Lajal pääses Portugali Challengeril põhitabelisse

16:23

Drelli ja Joventuti koostöö jätkub vähemalt suveni

15:55

Djokovic teenis Austraalia lahtistel sajanda võidu

loetumad

18.01

VIDEO | Kohtumine Petrõkinaga sai olümpiavõitja Cizeronile "saatuslikuks"

10:38

Lilender: Eesti iluuisutamises toimuv on kaheksas maailmaime

18.01

VIDEO | Selevko ütles Sheffieldile hüvasti etteastega galaetendusel

18:09

FOTOD | Petrõkina ja Mihhail Selevko jõudsid kodumaale

18.01

Ermits: on raske ja olen valanud pisaraid, aga ju siis tuleb olla kannatlik

18.01

Jeanmonnot suurendas jälitussõiduga üldedu, Külm kaotas kohti Uuendatud

17:54

Hernits: paljud riigid on meie peale kadedad

09:58

Senegal lahkus kaootilises finaalis väljakult, naasis ja krooniti meistriks

18.01

Viimasesse tiiru kaheksandana saabunud Dale-Skjevdal võitis jälitussõidu Uuendatud

08:52

Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo