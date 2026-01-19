Vaaks valiti jälle konverentsi parimaks esmakursuslaseks

Korvpalli USA üliõpilasliiga (NCAA) Big Easti konverents teatas esmaspäeval, et eelmisel nädalal oli parimaks esmakursuslaseks eestlane Stefan Vaaks.

Vaaks tegi eelmisel nädalal kaks suurepärast esitust, aga neist parem oli öösel vastu laupäeva, kui tagamängija skooris Creightoni ülikooli vastu 24 punkti, jagas seitse resultatiivset söötu ning tegi ühe vaheltlõike, aidates oma ülikooli viiepunktilisele võidule. Kolm päeva varem pidi Providence tunnistama Villanova paremust, aga eestlase arvele jäi selles mängus 21 punkti, üks lauapall ja üks resultatiivne sööt. Seejuures tegi ta neis kahes mängus ainult ühe pallikaotuse.

Oma vingete esituste eest nimetati ta teist korda konverentsi nädala parimaks esmakursuslaseks, esimest korda valiti ta parimaks novembri esimesel nädalal. Vaaksist sai ühtlasi alates 2017. aastast esimene esmakursuslane, kes Big Easti konverentsis kolmes järjestikuses mängus vähemalt 20 punkti kogunud. 10. jaanuaril viskas ta Xavieri vastu kaotusmängus samuti 21 punkti.

Lisaks eestlasele tunnustati aukirjaga ka tema tiimikaaslast Jamier Jonesi, kes tegi Creightoni vastu 18 punkti ja 11 lauapalliga kaksikduubli ning viskas Villanova vastu 23 punkti.

Providence on pidanud sel hooajal NCAA-s 18 mängu ja võitnud neist pooled. Konverentsis on nad teeninud seitsme mänguga kaks võitu, 11 ülikooli seas jätkatakse üheksandal tabelireal. Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva külastatakse Marquette'i, kes on teeninud Big Eastis kaheksa mänguga ühe võidu.