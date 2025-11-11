Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks
Eesti korvpallur Stefan Vaaks nimetati USA üliõpilasliigas NCAA Big Easti konverentsi nädala parimaks uustulnukaks.
Vaaks ja tema ülikool Providence alustasid uut NCAA hooaega 89:79 võiduga Holy Crossi üle ning teises mängus jäädi lisaajal 101:107 alla Virginia Techile.
Mõlemas mängus oli Providence'i üheks eduveduriks Vaaks, kes viskas oma debüütmängus 19 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 3/7, vabavisked 6/6) ning lisas ka kaks vaheltlõiget ja kaks resultatiivset söötu.
Virginia Techi vastu kogunes eestlase arvele 17 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 4/11, vabavisked 3/3), kolm lauapalli ja üks viskeblokeering.
Providence'i järgmine kohtumine on kavas Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva, kui võõrustatakse Pennsylvaniat (1-1).
FRIAR FRESHMAN PHENOM— BIG EAST MBB (@BIGEASTMBB) November 10, 2025
Stefan Vaaks averaged 18.0 points, 4.0 rebounds, 2.0 assists, 2.0 steals, and 1.0 blocks in a 1-1 week for @PCFriarsmbb pic.twitter.com/pdFooOeVAl
Toimetaja: Henrik Laever