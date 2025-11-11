X!

Stefan Vaaks valiti oma konverentsi parimaks uustulnukaks

Korvpall
Stefan Vaaks.
Stefan Vaaks. Autor/allikas: Providence College Men's Basketball/Facebook
Korvpall

Eesti korvpallur Stefan Vaaks nimetati USA üliõpilasliigas NCAA Big Easti konverentsi nädala parimaks uustulnukaks.

Vaaks ja tema ülikool Providence alustasid uut NCAA hooaega 89:79 võiduga Holy Crossi üle ning teises mängus jäädi lisaajal 101:107 alla Virginia Techile.

Mõlemas mängus oli Providence'i üheks eduveduriks Vaaks, kes viskas oma debüütmängus 19 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 3/7, vabavisked 6/6) ning lisas ka kaks vaheltlõiget ja kaks resultatiivset söötu.

Virginia Techi vastu kogunes eestlase arvele 17 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 4/11, vabavisked 3/3), kolm lauapalli ja üks viskeblokeering.

Providence'i järgmine kohtumine on kavas Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva, kui võõrustatakse Pennsylvaniat (1-1).

Toimetaja: Henrik Laever

