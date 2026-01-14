Vaaksi soe viskekäsi ei toonud Providence'ile võitu

Providence jäi kodusaalis Villanova vastu varakult tagaajaja rolli ning avapoolaeg kuulus külalismeeskonnale 46:34. Teisel poolajal püsis vahe pikalt kümne punkti juures, aga perioodi keskel tuli Providence viie punkti kaugusele (63:58). Villanova kallutas lõpu siiski enda kasuks ja võitis kohtumise 88:82.

Algviisikus alustanud Vaaks mängis 37 minutit ja viskas 21 punkti (kahesed 5/6, kolmesed 3/8, vabavisked 2/2), millega kordas oma NCAA karjääri punktirekordit. Jaylin Sellers kogus Providence'i parimana 24 punkti ja Jamier Jones lisas 23 silma. Villanova edukaim oli 20 punkti toonud Devin Askew.

Providence sai kaheksa võidu kõrvale üheksanda kaotuse, Big East konverentsi arvestuses on neil kirjas üks võit ja viis kaotust. Ööl vastu laupäeva võõrustatakse kodusaalis Creightonit (11-7).