Vaaksi kaugvisked kippusid mööda minema, aga võit tuli

30 minutit mänginud Vaaks viskas kehva kaugvisete tabavuse juures kümme punkti (kahesed 2/2, kolmesed 1/11, vabavisked 3/3), võttis kaks lauapalli, andis neli resultatiivset söötu, kaotas korra palli ja tegi ühe vea.

Providence'i meeskonna resultatiivsemad olid 16 punktiga Jaylin Sellers ja Jamier Jones, kaotajatele tõi 17 silma Landon Lewis.

Providence on võitnud sel hooajal seni kõik kuus kodumängu. Võõrsil on viiest mängust aga kirjas vaid üks võit. Browni kogubilanss on viis võitu ja seitse kaotust.

Karl Poomi ülikool Northern Arizona kaotas võõrsil Arizona State'ile 48:73 (26:35).

Eestlane mängis 13 minutit, skoori ei teinud (kahesed 0/1, kolmesed 0/2), võttis ühe lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu ja tegi kaks viga.

Northern Arizona jätkab hooaega nelja võidu ja viie kaotusega.