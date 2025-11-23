Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

Providence ja Penn State pidasid maha tasavägise poolaja, mille võitis lõpuks ühe punktiga eestlase ülikool. Vaaks jäi avapoolajal küll ise nullile, kuid jagas mitu resultatiivset söötu. Teise poolaja alguses tabas aga Vaaks oma esimese kaugviske ning Providence'il õnnestus kümnega juhtima minna. Penn State püsis siiski mängus ning jõudis neli minutit enne lõpusireeni punkti kaugusele.

Providence säilitas edu ning selles mängis suurt rolli eestlasest tagamees, kes tabas kaks minutit enne mängu lõppu keerulise kolmese, mis viis Providence'i kuuega juhtima. Vaaks sai Penn State'i järgmisel rünnakul käe söödule vahele ning 20-aastane eestlane ei kõhelnud hetkekski, tabades enam kui 6000 inimese ees veel ühe kolmese.

Vaaks proovis enne mängu lõppu veel ühe kaugviske, mis küll ei kukkunud, aga Providence vormistas sellegipoolest võimsa 77:65 (32:31) võidu.

Vaaks oli platsil 30 minutit, mille jooksul kogus 15 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 3/11), viis resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget. "Pead lihtsalt edasi viskama, see oli mu mõtteviis. Kui viske teele saatsin, uskusin, et see läheb sisse. Läks sisse siis, kui tiim seda kõige enam vajas," sõnas eestlane mängujärgsel pressikonverentsil.

Providence on võitnud sel hooajal neli mängu ja kaotanud kaks, järgmisena minnakse vastamisi NCAA-s 23. asetusega Wisconsiniga.