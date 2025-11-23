X!

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

USA üliõpilasliigas (NCAA) palliv Stefan Vaaks alustas kohtumist Penn State'i vastu tagasihoidlikult, kuid plahvatas otsustavatel hetkedel, aidates Providence'i ülikooli taas võidule.

Providence ja Penn State pidasid maha tasavägise poolaja, mille võitis lõpuks ühe punktiga eestlase ülikool. Vaaks jäi avapoolajal küll ise nullile, kuid jagas mitu resultatiivset söötu. Teise poolaja alguses tabas aga Vaaks oma esimese kaugviske ning Providence'il õnnestus kümnega juhtima minna. Penn State püsis siiski mängus ning jõudis neli minutit enne lõpusireeni punkti kaugusele.

Providence säilitas edu ning selles mängis suurt rolli eestlasest tagamees, kes tabas kaks minutit enne mängu lõppu keerulise kolmese, mis viis Providence'i kuuega juhtima. Vaaks sai Penn State'i järgmisel rünnakul käe söödule vahele ning 20-aastane eestlane ei kõhelnud hetkekski, tabades enam kui 6000 inimese ees veel ühe kolmese.

Vaaks proovis enne mängu lõppu veel ühe kaugviske, mis küll ei kukkunud, aga Providence vormistas sellegipoolest võimsa 77:65 (32:31) võidu.

Vaaks oli platsil 30 minutit, mille jooksul kogus 15 punkti (kahesed 2/2, kolmesed 3/11), viis resultatiivset söötu, kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget. "Pead lihtsalt edasi viskama, see oli mu mõtteviis. Kui viske teele saatsin, uskusin, et see läheb sisse. Läks sisse siis, kui tiim seda kõige enam vajas," sõnas eestlane mängujärgsel pressikonverentsil.

Providence on võitnud sel hooajal neli mängu ja kaotanud kaks, järgmisena minnakse vastamisi NCAA-s 23. asetusega Wisconsiniga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Kriisa ja Cincinnati said hooaja esimese kaotuse

22.11

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

21.11

Sepp aitas koduülikooli teisel lisaajal võiduni

21.11

Karjääri punktirekordi teinud Maxey aitas 76ersi lisaajal Bucksi üle võidule

21.11

Žalgiris jäi põnevusheitluses Realile punktiga alla

20.11

Böckler säras Poolas taas, aga Krosno ei pääsenud kaotusest

20.11

Annuk koondise tasemest: igapäevased treeningud on suur murekoht

20.11

Raieste jääb MM-valikmängudest eemale

20.11

Rosenthal kavatseb koondisemängud vahele jätta

20.11

Vabaviskejoonel põrunud Knicks pääses Dallases napi võiduga

20.11

Kullamäe tegi võidumängus hea esituse, Drelli klubi võitis lõpusireenil

videod

sport.err.ee uudised

11:58

Verstappen teenis Vegases võidu, mõlemad McLarenid said disklahvi Uuendatud

11:52

Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

11:13

FC Tallinn kindlustas koha esiliigas

10:19

Raieste ja Jõesaar näitasid mitmekülgsust, Asi tiim võitis 70-ga

09:51

Tõugjas siirdus Rootsi kõrgliigasse

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

08:49

Visnap võttis kurtide olümpial kuldse sprindiduubli

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

08:05

Kogenud B-boy: Eesti breikaritel on palju potentsiaali

22.11

Zaitsev ja Tribuntsov näitasid koduses basseinis taset

22.11

Madis Kallas: Eesti kergejõustik on heas seisus, aga alati saab paremini

22.11

Liiv jäi Calgarys 500 meetri distantsil esikümnest välja

22.11

ETV spordisaade, 22. november

22.11

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll Uuendatud

22.11

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub Uuendatud

loetumad

08:22

Vaaksi külmaverelised kolmesed aitasid Providence'i võidule

09:17

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

22.11

Eesti kurlingunaiskond ei andnud EM-il Soomele võimalustki Uuendatud

22.11

Võitmatu Tartu Ülikool alistas kodupubliku ees Ogre, Cramo kaotas Riias

22.11

Karikavõitjaks kroonitud Beljajeva sihib OM-i: motivatsiooni on mul küll Uuendatud

22.11

Aigro alustas MK-hooaega 14. kohaga, austerlased võtsid kolmikvõidu Uuendatud

22.11

Embrich varuvehkleja puudumisest: ei ole nii, et neljas lihtsalt ilmub Uuendatud

22.11

Keidy Kaasiku jõudis Norras kontrollvõistlusel 30 parema sekka

22.11

Curry üheksast kolmesest võiduks ei piisanud, Flaggilt punktirekord

21.11

Kolm Eesti suusatajat jõudis Gällivare sprindis 30 sekka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo