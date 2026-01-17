X!

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

Korvpall
Stefan Vaaks
Stefan Vaaks Autor/allikas: Providence Friar's Basketball
Korvpall

Korvpallur Stefan Vaaksi suurepärane debüüthooaeg USA üliõpilasliigas (NCAA) sai öösel vastu laupäeva jätku, kui eestlane viskas Providence'i ülikooli võidumängus 24 punkti.

Providence võõrustas Creightonit, aga jäi kodupubliku ees varakult tagaajaja rolli ning kümnepunktilisse kaotusseisu. Külaliste edu püsis küll poolajani, aga Providence tegi piisavalt, et see pausiks ühele punktile lihvida. Teisel poolajal aga rollid vahetusid ning kodumeeskond läks ise kümme minutit enne mängu lõppu 14 punktiga juhtima.

Creighton ei kadunud aga kuskile ning suutis Providence'i rünnakuid piisavalt piirata, jõudes otsustavatel hetkedel ka kolme punkti kaugusele, kuid Providence suutis lõpusireeni kõlades siiski 93:88 (45:46) võidu vormistada.

Vaaks veetis platsil lausa 37 minutit ning viskas Providence'i resultatiivseimana 24 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 2/10), seejuures tabas ta viimase minuti vältel kõik kuus vabaviset. Lisaks jäi tagamängija arvele seitse resultatiivset söötu, kaks lauapalli ja üks vaheltlõige.

Vaaks on uut aastat alustanud vinge hooga ja 24 punkti tähistab tema senise NCAA karjääri punktirekordit. Viimases kahes mängus viskas ta 21 punkti, aga Providence kaotas mõlemad mängud.

Jamier Jones lisas omalt poolt 18 punkti ja 11 lauapalli, nii Ryan Mela kui Oswin Erhunmwunse lisasid omalt poolt 14 silma. Üleplatsimeheks kerkis Creightoni ääremees Jasen Green, kes viskas 26 punkti, haaras seitse lauda ja jagas neli resultatiivset söötu.

Viimase seitsme mänguga ainult kaks võitu teeninud Providence on Big Easti konverentsis võitnud kaks mängu ja kaotanud viis, hooaja peale on võite ja kaotusi üheksa. Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva minnakse võõrsil vastamisi Marquette'iga, kes on võitnud konverentsis kaheksast mängust ainult ühe.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

