Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

AP üleriigilises edetabelis kõrgel teisel kohal olev UConn võitis kodusaalis enam kui 10 000 pealtvaataja ees avapoolaja 41:37, aga otsustavalt eest ei läinud ja Providence'il õnnestus tugeva meeskonnaga sammu pidada.

Neli ja pool minutit enne mängu lõppu viis Tarris Reed võõrustajad 74:66 juhtima, aga Jaylin Sellers ja Jamier Jones tõid Providence'i taas kolme punkti kaugusele. Otsustava korvi viskas Reed 2.19 enne lõpusireeni.

Providence'i meestest kõige kauem, 35 minutit väljakul veetnud Vaaks oli teisipäeval visetel hädas, kui kogus 12 punkti (visked väljakult 4/14, kaugvisked 1/6). Lisaks jäi tema arvele kolm korvisöötu, üks viskeblokeering ja kolm pallikaotust. Tiimi resultatiivseim oli 20 punkti kogunud Jones, Reed viskas UConni kasuks 19 minutiga 19 punkti.

Providence on sel hooajal võitnud 9 ja kaotanud 12 mängu, Big East konverentsis on nende võitude-kaotuste suhe aga 2-8. UConn on oma 21 mängust võitnud 20 ja kümme esimest konverentsisisest kohtumist, mida suutis Big East'is viimati Villanova aastal 2019. UConni hooaja algus on nende parim pärast hooaega 1998/99, kuigi pärast seda on veel viis korda NCAA meistriks tuldud.