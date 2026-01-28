X!

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

Korvpall
Stefan Vaaks mängus Connecticuti ülikooli vastu
Stefan Vaaks mängus Connecticuti ülikooli vastu Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpalluri Stefan Vaaksi koduülikool Providence jäi üliõpilasliigas NCAA teisipäeval 81:87 alla 2023. ja 2024. aastal meistriks kroonitud Connecticutile.

AP üleriigilises edetabelis kõrgel teisel kohal olev UConn võitis kodusaalis enam kui 10 000 pealtvaataja ees avapoolaja 41:37, aga otsustavalt eest ei läinud ja Providence'il õnnestus tugeva meeskonnaga sammu pidada.

Neli ja pool minutit enne mängu lõppu viis Tarris Reed võõrustajad 74:66 juhtima, aga Jaylin Sellers ja Jamier Jones tõid Providence'i taas kolme punkti kaugusele. Otsustava korvi viskas Reed 2.19 enne lõpusireeni.

Providence'i meestest kõige kauem, 35 minutit väljakul veetnud Vaaks oli teisipäeval visetel hädas, kui kogus 12 punkti (visked väljakult 4/14, kaugvisked 1/6). Lisaks jäi tema arvele kolm korvisöötu, üks viskeblokeering ja kolm pallikaotust. Tiimi resultatiivseim oli 20 punkti kogunud Jones, Reed viskas UConni kasuks 19 minutiga 19 punkti.

Providence on sel hooajal võitnud 9 ja kaotanud 12 mängu, Big East konverentsis on nende võitude-kaotuste suhe aga 2-8. UConn on oma 21 mängust võitnud 20 ja kümme esimest konverentsisisest kohtumist, mida suutis Big East'is viimati Villanova aastal 2019. UConni hooaja algus on nende parim pärast hooaega 1998/99, kuigi pärast seda on veel viis korda NCAA meistriks tuldud.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

09:59

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Türgi klubile

27.01

Nõmm jätkab Saksamaa kõrgliigas ka pärast peatreeneri lahkumist

27.01

Adler tegi NCAA-s võimsa nädala, Sepalt samuti kaksikduubel

27.01

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

26.01

TSA/Cityteed kaotas Leedus peetud kaks Balti liiga mängu

26.01

Oklahoma City kaotas tormises Ameerikas teise kodumängu järjest

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Doncic sai jälle Dallases Mavericksist jagu

24.01

Veesaare panus jäi North Carolina võidus tagasihoidlikuks

24.01

Kalev/Cramo hävitas kodus mänginud Coolbeti

24.01

Indiana võitis mulluse finaalseeria korduse, Antetokounmpo sai viga

24.01

Euroliiga liider mängis teisel poolajal maha 27-punktilise eduseisu

23.01

Clippers võitis teist korda järjest Los Angelese lahingu

videod

sport.err.ee uudised

11:25

Eesti võõrustab aprillis saalijalgpalli MM-valikturniiri eelringi

10:59

Skotheim läheb operatsioonile ja Tallinnas ei võistle

10:43

Musetti vigastus aitas kaks setti kaotanud Djokovici edasi: olin juba koduteel

09:59

Vaaks ja Providence kaotasid teise asetusega tippmeeskonnale

09:24

Sildaru OM-i eel: tase võib-olla tõusnud polegi, aga tipus on tihedam

08:43

Rõbakina võimas serv jättis Swiatekile Austraalias taas tühjad pihud

08:13

Eesti Olümpiakomitee tunnustas mulluste tiitlivõistluste medaliste

27.01

St. Pauli päästis kolmandal lisaminutil viigipunkti, Werder kaotas

27.01

Teisena kindlustas koha veerandfinaalis tiitlikaitsja Portugal Uuendatud

27.01

Lainel jäi suurslaalomis edasipääsust puudu vähem kui sekund Uuendatud

27.01

Muru jäärajal kihutamisest: väga hea on kätt soojas hoida ka talvel

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

ETV spordisaade, 27. jaanuar

27.01

Pärnu ja Keila KK jäid Läti klubidele alla

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

loetumad

26.01

Olümpial on iluuisutamises naiste seas suurfavoriit Kaori Sakamoto

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

27.01

Tehniline probleem lõpetas Audi esimese testisõidu varakult

27.01

Eesti iluuisulootus sihib kodusel MM-il kõrget kohta: olen väga heas vormis

27.01

Taaramäe võitis Sharjahi velotuuri

26.01

Tuuli Tomingas vahetas olümpiamängude eel suusafirmat

27.01

Ralf Aron ja Jüri Vips osalesid Daytona 24-tunni sõidul

27.01

"Spordis ainult tüdrukud" | Kui on soov kogu sportlaskarjäär unustada…

27.01

Esireket Anikina teenis edasipääsu, Malõgina väärt võidu

27.01

Lakers teenis Doncici hiilgemängu toel Chicagos võidulisa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo