Vaaks tabas avapoolajal viis kaugviset ja Providence jätkab kodus veatult

Kahe pindalalt USA väikseima osariigi ülikooli vastasseisus jäi Providence nelja minutiga 2:14 kaotusseisu, aga Vaaks vastas järgmise pooleteise minuti jooksul nelja järjestikuse kaugviskega ning tõi tabloole viigi.

Avapoolaja viimastel minutitel surus eestlasest tagamängija veel palli oma vaheltlõike järel pealt ning tabas veel ühe kaugviske, vaheajale läks Providence neljapunktilises eduseisus ja jäi veel teise poolaja keskel 52:53 kaotusseisu, aga tegi siis 13:0 vahespurdi.

Võimsalt alustanud Vaaks lõpetas mängu 18 punktiga (kaugvisked 5/10) ning panustas ka nelja resultatiivse söödu, kolme vaheltlõike ning ühe viskeblokeeringuga. Pingilt alustanud Jamier Jones tabas kõik oma seitse viset ja kogus samuti 18 punkti.

Providence on hooaega alustanud kuue võiduga kümnest mängust, sealjuures kodusaalis on võidetud kõik viis kohtumist.