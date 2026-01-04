X!

VIDEO | Vaaks korraldas New Yorgis otsustava viskekontserdi

Eesti korvpallur Stefan Vaaks korraldas Madison Square Gardenis toimunud USA üliõpilasliiga (NCAA) mängus teisel poolajal viskekontserdi ja viis Providence'i ülikooli võidule. Teised eestlased pidid kaotusega leppima.

Providence jäi St. John'si ülikooli vastu varakult kehva seisu, kui vastane alustas kohtumist 13 vastuseta punktiga, aga poolajapausiks jõudis eestlase ülikool seitsme silma kaugusele. Vaaks tabas teise poolaja alguses oma esimese kaugviske, kuid Providence jäi seejärel taas kümnepunktilisse kaotusseisu.

Veel seitse minutit enne lõpusireeni juhtis St. John's 62:52, kuid Providence lihvis kahe ja poole minutiga vastase edu ühele punktile. Siis võttis Vaaks üle.

Eestlane tabas kolm minutit enne mängu lõppu veaga kolmese ning minut hiljem veel ühe külmaverelise kolmese, mis viis Providence'i juhtima 72:70. Kuulsa New Yorgi areeni lava ei olnud eestlase jaoks üldsegi hirmutav ning Vaaks jagas viimasel minutil veel resultatiivse söödu ja skooris järgmisel rünnakul korvi alt mängu viimased punktid, vormistades Providence'ile suurepärase 77:71 (31:38) võidu.

Vaaks alustas mängu pingilt, aga pääses platsile 28 minutiks ning viskas tiimi parimana 16 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 4/6, vabavisked 2/3). Lisaks sai ta kirja kuus lauapalli, kaks korvisöötu, kaks blokki ja ühe vaheltlõike. Vaaks on oma NCAA debüüthooajal kõigis 13 mängus jõudnud vähemalt kümne punktini.

Jaylin Sellers ja Jamier Jones lisasid omalt poolt 15 punkti, Jones tegi kümne lauapalliga kaksikduubli. St. John'si vagunit vedas Zuby Ejiofor, kes kogus 33 punkti ja 15 lauapalli.

Providence on võitnud sel hooajal kaheksa mängu ja kaotanud kuus, võit St. John'si üle oli Big Easti konverentsis hooaja esimene.

Henri Veesaar ja North Carolina said oma hooaja teise kaotuse, kui pidid võõrsil tunnistama SMU 97:83 (39:39) paremust. Eestlane kogus 32 minutiga 14 punkti (kahesed 2/7, kolmesed 2/4, vabavisked 4/4, kuus lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe bloki. North Carolina on kogunud see hooaeg 13 võitu ja kaks kaotust, ACC konverentsis on neil üks võit ja üks kaotus.

Kaotusvalu tundis ka Kerr Kriisa, kui Cincinnati kaotas Big 12 konverentsi avamängus koduväljakul Houstonile 60:67 (28:33). Eestlase panus jäi tagasihoidlikuks: seitsme minutiga saatis ta teele ühe tabava kaugviske.

Simm-Marten Saadi ja Wyoming jäid New Mexico ülikoolile alla tulemusega 58:78 (31:34). Saadi mängis viis minutit, mille jooksul tabas ühe kaugviske ning jagas ühe resultatiivse söödu. Wyoming on tänavu võitnud kümme mängu ja kaotanud neli, Mountain West konverentsis on nad saanud kolmest mängust ühe võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

