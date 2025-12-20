X!

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

Korvpall
Stefan Vaaks (keskel).
Stefan Vaaks (keskel). Autor/allikas: Providence College Men's Basketball/Facebook
Korvpall

Eesti korvpalluri Stefan Vaaksi ülikool Providence pidi USA üliõpilasliigas vastu võtma teise järjestikuse kaotuse.

Providence võõrustas läinud ööl kodusaalis Seton Halli. Kohtumine algas tasavägiselt, kuid külalismeeskond haaras avapoolaja lõpus initsiatiivi ja asus vaheajaks juhtima 35:28.

Teise poolaja keskel tegi Providence vahe tasa ning pääses paaril korral ka ühe punktiga ette. Murdehetk saabus minut enne lõppu, kui Tajuan Simpkins tabas kolmepunktiviske, mis viis Seton Halli juhtima 69:67. Providence sellele vastust ei leidnud ning kohtumine lõppes külaliste 72:67 võiduga.

Täpset viskekätt näidanud Simpkins kogus võitjate parimana 22 punkti. Providence'i särgis kerkis resultatiivseimaks Vaaks, kelle arvele jäi 28 minutiga 15 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 3/9, vabavisked 2/2), kolm lauapalli ja kaks tulemuslikku söötu. Lisaks sooritas eestlane neli pallikaotust.

Providence sai seitsme võidu kõrvale kuuenda kaotuse. Big East konverentsi arvestuses on neil kirjas kaks kaotust.

Järgmisena mängib Providence 3. jaanuaril võõrsil St. Johni ülikooliga (7-3).

Toimetaja: Henrik Laever

