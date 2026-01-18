Selver x TalTech naaseb Lätist kahe võiduga

Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas oli teist päeva järjest võidukas Selver x TalTech, kes alistas pühapäeval võõrsil 3:0 (25:18, 25:13, 29:27) Jekabpilsi Luši ja naaseb nädalavahetuselt kahe võiduga.

Selveri meeskonna kasuks tõi Andri Aganits 12 punkti (+11), Mads Roness lisas 11 silma (+0) ja Hendrik Luuken panustas üheksa punktiga (+8), vahendab Volley.ee.

Selver x TalTechi vastuvõtt oli 69% ja rünnakuid lahendati 38-punktiliselt, blokk saadi lätlastele ette 11 korral ja servijoone tagant teeniti neli punkti (eksiti 13 pallingul).

Jekabpilsi edukaimaks kerkis 12 punktiga (+4) Leo Štolcs. Lätlaste vastuvõtt oli 48% ja rünnak 31%, blokist saadi viis, servilt kaks punkti ja eksiti 11 servil.

Laupäeval alistas Avo Keele juhendatav Selver 3:2 Ezerzeme/Daugavpilsi Ülikooli ja teenis seega nädalavahetuselt vajalikud viis punkti. Liigatabelis on Tallinna klubi kolmas, punkte on koos 25. Selveri ees asub tabelis Tartu Bigbank 27 punktiga, esimene on 36 silmaga Pärnu Võrkpalliklubi.

Teises pühapäevases mängus oli Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportas 3:1 parem Ezerzemest.