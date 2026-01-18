Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

Pacersi tähtmängija Tyrese Haliburton taastub jätkuvalt finaalseeria otsustavas mängus saadud Achilleuse kõõluse rebendist ning sel hooajal on vigastuste küüsis olnud ka suur osa ülejäänud meeskonda. Laupäevasest mängust Detroit Pistonsi (30-10) vastu pidid Indiana (10-33) mängijatest mängu vahele jätma veel põhimehed Pascal Siakam, Benedict Mathurin), Andrew Nembhard, Obi Toppin ja T.J. McConnell.

Idakonverentsi liider Pistons võitis avaveerandi 31:11 ja teise 28:14, lõpusireeniks jäi tabloole nende 121:78 võit. Pacers tabas avapoolajal 43 viskest kümme, sealjuures läbis nende 18 kaugviskest rõnga vaid üks. 12 vabaviskest tabasid neli, lisaks tegi meeskond 13 pallikaotust ning võttis 25 punkti kõrval 26 lauapalli.

Vastupidine oli idakonverentsi teise meeskonna Boston Celticsi (26-15) avapoolaeg. Tasavägise avaveerandi järel võitis Boston teise perioodi Atlanta Hawksi (20-24) vastu 52:28, kui tabas oma 25 viskest 19 ning Sam Hauser oli täpne kõigil oma kuuel kaugviskel.

Poolajaks oli Jaylen Brownil koos 29 ja Hauseril 21 punkti, Boston suurendas oma eduseisu kolmandal veerandajal 43-punktiliseks ja võttis siis jala gaasilt. Lõppskooriks jäi 132:106, Brown kogus 30 minutiga 41 ja sama kaua mänginud Hauser 30 punkti.

San Antonios toimunud põnevusmängus alistas kodumeeskond Spurs (29-13) 126:123 Minnesota Timberwolvesi (27-16). Kui nädala eest tuli Minnesota kodusaalis välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis lõpuks ühepunktilise võidu, oldi sellele lähedal ka laupäeval.

Kodumeeskond võitis teise veerandaja 48:22, viimati viskas Spurs ühel perioodil nii palju punkte aastal 1987. Karjääri parimat tähistavad 55 punkti kogunud Anthony Edwards viskas otsustaval veerandajal 26 ja aitas Minnesota taas mängu tagasi, Donte DiVincezo kaugvise viis külalised minut enne kohtumise lõppu 119:118 juhtima, aga Spursi täht Victor Wembanyama näitas siis klassi nii rünnakul kui kaitses ja võit jäi koju.

Wembanyama lõpetas mängu 39 punktija üheksa lauapalliga, De'Aaron Fox panustas 25 punkti ja 12 resultatiivset söötu. Edwards tabas 16 kaugviskest üheksa. Shai Gilgeous-Alexander viskas 39 punkti, aga tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (35-8) pidi tunnistama Miami Heati (22-20) 122:120 paremust; Luka Doncicita Los Angeles Lakers (24-16) jäi LeBron Jamesi 20 punktile, üheksale lauapallile ja kaheksale korvisöödule vaatamata 116:132 alla Portland Trail Blazersile (21-20).