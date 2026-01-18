X!

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

Korvpall
Indiana Pacersi ääremängija Pascal Siakam
Indiana Pacersi ääremängija Pascal Siakam Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Korvpall

Korvpalliliigas NBA jätkub kevadel Oklahoma City Thunderile finaalseerias seitsmemängulise lahingu andnud Indiana Pacersi keeruline hooaeg.

Pacersi tähtmängija Tyrese Haliburton taastub jätkuvalt finaalseeria otsustavas mängus saadud Achilleuse kõõluse rebendist ning sel hooajal on vigastuste küüsis olnud ka suur osa ülejäänud meeskonda. Laupäevasest mängust Detroit Pistonsi (30-10) vastu pidid Indiana (10-33) mängijatest mängu vahele jätma veel põhimehed Pascal Siakam, Benedict Mathurin), Andrew Nembhard, Obi Toppin ja T.J. McConnell.

Idakonverentsi liider Pistons võitis avaveerandi 31:11 ja teise 28:14, lõpusireeniks jäi tabloole nende 121:78 võit. Pacers tabas avapoolajal 43 viskest kümme, sealjuures läbis nende 18 kaugviskest rõnga vaid üks. 12 vabaviskest tabasid neli, lisaks tegi meeskond 13 pallikaotust ning võttis 25 punkti kõrval 26 lauapalli. 

Vastupidine oli idakonverentsi teise meeskonna Boston Celticsi (26-15) avapoolaeg. Tasavägise avaveerandi järel võitis Boston teise perioodi Atlanta Hawksi (20-24) vastu 52:28, kui tabas oma 25 viskest 19 ning Sam Hauser oli täpne kõigil oma kuuel kaugviskel.

Poolajaks oli Jaylen Brownil koos 29 ja Hauseril 21 punkti, Boston suurendas oma eduseisu kolmandal veerandajal 43-punktiliseks ja võttis siis jala gaasilt. Lõppskooriks jäi 132:106, Brown kogus 30 minutiga 41 ja sama kaua mänginud Hauser 30 punkti.

San Antonios toimunud põnevusmängus alistas kodumeeskond Spurs (29-13) 126:123 Minnesota Timberwolvesi (27-16). Kui nädala eest tuli Minnesota kodusaalis välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis lõpuks ühepunktilise võidu, oldi sellele lähedal ka laupäeval.

Kodumeeskond võitis teise veerandaja 48:22, viimati viskas Spurs ühel perioodil nii palju punkte aastal 1987. Karjääri parimat tähistavad 55 punkti kogunud Anthony Edwards viskas otsustaval veerandajal 26 ja aitas Minnesota taas mängu tagasi, Donte DiVincezo kaugvise viis külalised minut enne kohtumise lõppu 119:118 juhtima, aga Spursi täht Victor Wembanyama näitas siis klassi nii rünnakul kui kaitses ja võit jäi koju.

Wembanyama lõpetas mängu 39 punktija üheksa lauapalliga, De'Aaron Fox panustas 25 punkti ja 12 resultatiivset söötu. Edwards tabas 16 kaugviskest üheksa. Shai Gilgeous-Alexander viskas 39 punkti, aga tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (35-8) pidi tunnistama Miami Heati (22-20) 122:120 paremust; Luka Doncicita Los Angeles Lakers (24-16) jäi LeBron Jamesi 20 punktile, üheksale lauapallile ja kaheksale korvisöödule vaatamata 116:132 alla Portland Trail Blazersile (21-20).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

17.01

Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

17.01

Euroliiga NBA tuleku pärast ei muretse: oleme ainult potentsiaalist kuulnud

17.01

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

16.01

Keila oli lähedal koleda seeria lõpetamisele, aga TalTech võitis lisaajal

16.01

Poom viskas taas korralikult punkte, aga ülikooli kehv seeria jätkub

16.01

Berliinis toimus ajalooline NBA mäng

15.01

Asi klubi jäi eurosarja kaheksandikfinaalis kaotusseisu

15.01

Raieste aitas Murcia eurosarjas võidule, Suurorg ja Kullamäe kaotasid

15.01

Veesaar kordas punktirekordit, aga North Carolina kaotas

14.01

Pärnu võiduseeria jätkus ka Liepaja vastu

14.01

TalTech/Alexela pidi alles lisaaja järel liidri paremust tunnistama

14.01

Thunder alistas tippude lahingus Spursi, LeBron hiilgas Hawksi vastu

videod

sport.err.ee uudised

12:05

TÄNA OTSE | Kas Samuelsson suudab Giacomeliga vahet vähendada?

11:36

Ilves alustab Oberhofi murdmaasõitu teises kümnes

11:08

Serviti korraldas Soome klubi vastu jõudemonstratsiooni

10:42

Asetusega ukrainlannad langesid Austraalia lahtistel avaringis välja

09:57

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule Uuendatud

09:41

Veesaar tegi kaksikduubli, aga North Carolinat ähvardab asetuseta jäämine

08:51

Mullune NBA finalist sai avapoolajal rohkem lauapalle kui punkte

08:03

Rae Spordikool kindlustas Balti liiga põhiturniiri võidu

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

17.01

Kaldvee ja Lill kodujääl suurde mängu ei sekkunud

17.01

Raskekaallased Aktas ja Mäsak kodustel meistrivõistlustel ei vääratanud

17.01

Pärnu VK alistas pingelises tippude duellis Bigbanki

17.01

Paul Aron: olen selgelt Alpine'is kolmanda sõitjana prioriteet

17.01

ETV spordisaade, 17. jaanuar

17.01

Tartu Ülikool sai südilt võidelnud Keila KK üle napi võidu

loetumad

17.01

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks

17.01

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

17.01

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

17.01

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

17.01

Välbe pääses juunioride IBU karikaetapil pjedestaalile

17.01

Ilves saavutas Oberhofi kompaktvõistlusel seitsmenda koha Uuendatud

00:16

Prantsusmaa jäätantsijad lõpetasid Guignardi ja Fabbri valitsusaja Uuendatud

09:57

TÄNA OTSE | Jälitussõidust võtab osa Külm, Ermits starti ei tule Uuendatud

17.01

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo