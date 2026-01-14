Thunder alistas tippude lahingus Spursi, LeBron hiilgas Hawksi vastu

Eelmised kolm omavahelist lahingut kaotanud Thunder tegi tasavägiselt alanud mängus otsustava äramineku kolmandal veerandil, kui kõigepealt visati seisult 62:62 11 punkti järjest ja mõni hetk hiljem tehti ka 12:0 spurt, mis kasvatas vahe 16 punkti peale (85:69). Spursil ei õnnestunud järelejäänud mänguaja jooksul 12 punktist lähemale jõuda.

Shai Gilgeous-Alexander vedas Thunderi mänguvankrit 34 punkti, viie lauapalli, viie resultatiivse söödu ja nelja viskeblokeeringuga. Jalen Williams toetas teda 20 punktiga. Spursi edukamad olid Stephon Castle ja Victor Wembanyama vastavalt 20 ja 17 punktiga.

Neljanda järjestikuse võidu teeninud Thunder sai seitsme kaotuse kõrvale 34. võidu. Spursi arvel on 27 võitu ja 13 kaotust.

Los Angeles Lakers pani punkti kolme mängu pikkuseks veninud kaotusteseeriale, olles kodusaalis üle Atlanta Hawksist 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30).

Võitjate poolel tegi vägeva esituse 41-aastane LeBron James, kes tõi üleplatsimehena 31 punkti, lisaks jagas 10 tulemuslikku söötu ja hankis üheksa lauapalli. Luka Doncic panustas 27 punkti, aga sooritas ka seitse pallikaotust. Hawksi rünnakut vedas Shai Gilgeous-Alexanderi nõbu Nickeil, kes viskas 26 silma.

Lakers (24-14) jätkab läänes viiendal positsioonil, Hawks (20-22) on idas üheksas.

Teised tulemused:

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 119:97

Houston Rockets - Chicago Bulls 119:113

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 106:139

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 116:122

Miami Heat - Phoenix Suns 127:121