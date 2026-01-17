Rockets teenis kodupubliku ees tabelinaaber Timberwolvesi üle võidu

X!

Kevin Durant ja Julius Randle viskasid kahe peale 78 punkti
Kevin Durant ja Julius Randle viskasid kahe peale 78 punkti
Korvpalliliigas NBA läksid öösel vastu laupäeva vastamisi läänekonverentsis neljandal kohal asetsev Minnesota Timberwolves ning viiendana jätkav Houston Rockets, kes teenis olulise võidu.

Timberwolves alustas võõrsil hästi ning jõudis avaveerandil 12-punktilise eduseisuni, kuid Rockets külalisi kaugele ette ei lubanud ja poolajapausile mindi Minnesota 55:53 eduseisul. Teine poolaeg jätkus tasavägiselt ning Rockets pääses kolmanda veerandi alguses esimest korda juhtima, kuid kumbki tiim eralduda ei suutnud.

Seda kuni otsustava veerandini, mil Rockets tegi 84:84 viigiseisul 9:1 spurdi. Timberwolves jõudis minut enne mängu lõppu veel kahe silma kaugusele, aga skoorimasin Kevin Durant tabas seejärel neljast vabaviskest neli ning Rocketsil õnnestus koduväljakul 110:105 (29:34, 24:21, 28:27, 29:23) võit vormistada.

Sel hooajal Houstoniga liitunud Kevin Durant tegi oma hooaja resultatiivseima esituse, kui viskas võidumängus 39 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 6/8, vabavisked 11/14), millest 14 tulid otsustaval veerandil. 37-aastane ääremees lisas sellele veel seitse resultatiivset söötu, neli lauapalli, kaks vaheltlõiget ja ühe bloki.

Türklane Alperen Sengün tegi 25 punkti ja 14 lauapalliga kaksikduubli, Timberwolvesi parim oli Durantiga sarnaselt 39 punkti visanud Julius Randle ning Naz Reid lisas omalt poolt 25 punkti ja üheksa lauapalli. Minnesota mängis ilma Anthony Edwardsita, keda vaevab parema jala vigastus.

Rockets sai oma hooaja 24 võidu ning jätkab läänekonverentsis viiendal tabelireal, 24 võitu ja 15 kaotust on kogunud ka kuuendal tabelireal asetsev Los Angeles Lakers. Timberwolves (27-15) on neist kahest kolme võidu kaugusel. Esikohal jätkab tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (35-7), kellele järgnevad Denver Nuggets ja San Antonio Spurs (28-13).

Idas on esikohal jätkuvalt Detroit Pistons (29-10), play-off'i kohtadel on veel Boston Celtics (25-15), New York Knicks (25-16), Toronto Raptors (25-18), Orlando Magic (23-18) ning Cleveland Cavaliers (24-19).

Teised tulemused:
Philadelphia - Cleveland 115:117
Indiana - New Orleans 127:119
Toronto - LA Clippers 117:121 (la)
Brooklyn - Chicago 112:109
Sacramento - Washington 128:115

