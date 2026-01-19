Durant tõusis kõigi aegade edetabelis iidol Nowitzkist mööda kuuendaks

Durant alustas pühapäevast mängu teadmisega, et kõigi aegade punktitabelis Saksamaa korvpallitähest möödumiseks tuleb tal Pelicansi vastu koguda 17 punkti. Veel 15 sekundit enne mängu lõppu oli Durantil koos 16 silma, siis astus ta vabaviskejoonele ja realiseeris mõlemad visked. Rockets (25-15) on läänekonverentsis viiendal kohal.

37-aastane Durant viskas oma esimesed punktid NBA-s juba 2007. aastal ning pärast pühapäevast mängu on tal koos 31 562 punkti. Kõigi aegade edetabelis on nüüd tema ees viiendal kohal Michael Jordan 32 292 punktiga.

"Vaatasin Dirkile alati alt üles, ta oli mu iidoliks. Meil olid platsil head lahingud, aga ta oli alati toetav. On hullumeelne sellise legendiga ühel pulgal olla ning nüüd napilt Michael Jordanile kaotada. Tahan tabelis veel ronida ja lihtsalt näha, kui kõrgele jõuan. See on olnud imeline karjäär," rääkis Durant mängu järel.

Kahekordne NBA meister ja 2014. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Durant jäi 2011. aastal Oklahoma City Thunderiga läänekonverentsi finaalis hiljem meistriks kroonitud Nowitzkile ja Dallas Mavericksile alla, järgmisel aastal võeti valitsevate meistrite vastu aga nelja mänguga kuiv võit. "Oli seeriaid, kus lihtsalt vihkasin Dirki ja usun, et tunne oli vastastikune. Üritasin oma karjääri jooksul kõigilt suurtelt mängijatelt midagi õppida, aga võtsin temalt eriti palju," lisas Durant.

Denver Nuggets (29-14) pidi pühapäeval Charlotte Hornetsi (16-27) vastu hakkama saama ilma Nikola Jokici, Aaron Gordoni, Cameron Johnsoni, Christian Brauni ja Jonas Valanciunaseta. Viis meest on sel hooajal Nuggetsi eest kokku visanud keskmiselt üle 77 punkti, ilma nendeta jäi meeskond rünnakul hätta ja vastu tuli võtta 87:110 kaotus.

Londonis peetud mängus viskas Ja Morant 24 punkti ja võttis 13 lauapalli ning aitas Memphis Grizzliesi (18-23) 126:109 võiduni Orlando Magicu (23-19) üle. Eelmisest neljast mängust kolm kaotanud Los Angeles Lakers (25-16) sai kodusaalis hea võidu, kui oli DeAndre Aytoni 25 punkti ja 13 lauapalli toel 110:93 üle idakonverentsi neljandast meeskonnast Toronto Raptorsist (25-19).