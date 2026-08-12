Cadillaci F1 meeskond vahetas tiimipealikku

Esimest korda vormel-1 maailmameistrivõistluste sarjas osalev Cadillaci meeskond palkas uueks tiimijuhiks poolaka Marcin Budkowski, kes on varem töötandu mitme teise võistkonna juures, samuti rahvusvahelises autospordiliidus (FIA).

Budkowski oli aastatel 2018-2022 Alpine'i võistkonna tegevjuht. Eelnevalt töötas ta rahvusvahelises alaliidus ja pärast Alpine'ist lahkumist kodumaal teleeksperdina. Lisaks on tal inseneeria ja juhtimisvaldkonna kogemusi ka Prosti, Ferrari ja McLareni võistkondadest.

Budkowski asendab britt Graeme Lowdonit, kelle käe alla meeskonnal hooaja esimene pool üleliia hästi välja ei kukkunud. Esimest hooaega osalev Cadillac pole veel teeninud ainsatki punkti ja parimal juhul on Valtteri Bottas toonud võistkonnale 13. koha.

Ferrari jõuallikaid kasutav võistkond on hetkel ühtlasi ainus, kes ei ole kordagi punktikohale jõudnud, kuigi Aston Martinil on kirjas vaid üks punkt. Bottas on näiteks viimasest kuuest etapist neli katkestanud, teine piloot Sergio Perez neljast kolm.

"Marcini ametisse nimetamine tähistab järjekordset olulist sammu Cadillaci vormel-1 meeskonna arengus," sõnas võistkonna tegevjuht Dan Towriss. "Meie eesmärk algusest peale pole mitte üksnes vormel-ühes osalemine, vaid järgmise põlvkonna tiimi loomine, mis on võimaline konkureerima tipmistele kohtadele."

"Cadillaci meeskonna uude ajastusse sisenedes toob Marcin kaasa erakordse vormel-1 kogemuse, tehnilise oskusteabe ja strateegilise juhtimise, mis tugevdab meie organisatsiooni ja aitab meil arendada võidukat mõtteviisi, tööriistu ja protsesse, mis on vajalikud pikaajalise edu saavutamiseks."

"Oleme Grame Lowdonile tänulikud tema juhtimise ja rolli eest, mida ta mängis Cadillaci meeskonna loomisel algusest peale," jätkas Towriss. "Tema panus aitas luua tugeva aluse meie ülesehitusfaasis, täname teda pühendumuse eest ja soovime talle edu."