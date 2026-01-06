Ilves Otepää MK-etapi külmakraadidest: vanal heal ajal talvel ju nii oligi

Tingimused Otepääl on MK-etapi toimumiseks head, kuigi nädalavahetuseks on oodata krõbedat külma. "See on tõeline talve võlumaa, siin on üpriski palju isegi looduslikku lund, mõnusad külmakraadid," kommenteeris Ilves teisipäeval ETV saates "Ringvaade".

"Nädalavahetusel näitab küll kuni miinus 14, aga ega vanal heal ajal ju talvel nii oligi, võib-olla olen harjunud sellega, et kogu aeg on pluss ja vaevalt miinuses. Sportlasena see miinus teeb asja natuke raskemaks, aga mitte väga hullult," sõnas Ilves.

Kodupubliku suurlootuse hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude ning Otepää võistluse eel on ta MK-tabelis 20. kohal. "Hooaja algus on raske olnud: on endal raskusi olnud, on varustusega jamasid. Loodan, et suudan siin kodus selle kannapöörde teha ja leida hüppetunde jälle üles. Jõulude ajal ja aastavahetusel olen kõvasti treenida saanud, loodetavasti see töö kannab vilja," tõdes ta.

"Mägi on nii minule kui teistele sportlastele väga tuttav," kinnitas Ilves. "Ta on üsna standardne suusahüppemägi; mis ta võib-olla eriliseks teeb, on see, et ta on väga õhku ehitatud ja kui siin tuul hakkab puhuma, siis poomil ei ole väga mugav istuda."

Detsembri keskel jäi Ilves Ramsau MK-etapi esimesel võistluspäeval tulemuseta, sest tema hüppekombinesoon oli paar millimeetrit õigest mõõdust üle. Kuigi disklahv on ebameeldiv, siis liiga karmiks Ilves sellist karistust siiski ei pea.

"Kui reeglid on paindlikud, siis neid üritatakse manipuleerida. Tahame või mitte, tippsport on selline, et me mängime kõik piiri peal. Kui me seda ei teeks, oleks võimatu tipus püsida. Peame olema piiri peal, aga piirist seespool, mitte väljas. Karistused on karmid, aga ega neid kombenisoone muidu korda ei saa ka," sõnas eestlane.