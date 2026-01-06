Norra treener: Ilvese hüppetrenn Otepääl oli selle hooaja parim

Käesoleval hooajal hüppevõistlustel vaevelnud Ilves saab Otepää MK-etapil kasutusele võtta vana lõikega hüppekombinesooni, millega sportlane ennast mäel eeldatavasti oluliselt mugavamalt tunneb. Hommikuse õnnestunud hüppetreeningu järel veetis Ilves õhtupooliku Tehvandi suusaringil. Väikene enesekindluse tõus oli juba toimunud.

"Ma arvan, et ma sain neli päris korralikku hüpet, mis andsid üpris okei enesekindluse, et asjad võiks see nädalavahetus toimida," sõnas Ilves. "Need mõned hüpped olid päris tähtsad, et saada just mäega natuke tunnetust: võib öelda, et on kodumägi, aga viimase hüppe tegin ma siin täpselt aasta tagasi või isegi rohkem kui aasta tagasi. Nii et kindlasti see lisas sellise pisikese enesekindluse, mida saab võistlusteks kaasa võtta ja loodetavasti seda vabamalt ma suudan ka võistlushüppeid teha."

MK-sarjas on Ilves kahevõistlejatest suusahüpete arvestuses praegu 27., kuid sportlase tegelikku taset see koht ei peegelda. Norra koondise suusahüppetreener-tehnik Tom Hilde usub, et iseäranis mõningase vastutuule korral on Otepää mägi sobilik nii Ilvesele kui Norra tiimile. Prognoos näitabki nädalavahetuseks vastutuult. Samas kipuvad olud vahelduma ja selleks, et kõigil kolmel päeval hästi esineda, peab olema ka õnne.

"Ma arvan, et hommikune treeningsessioon oli Kristjani jaoks käesoleva hooaja parim," sõnas Hilde. "See oli väga meeldiv. Kokkuvõttes oli trenn meie jaoks edukas. Mõned Norra koondislased on veidi hädas. Aga ma arvan, et eriti Kristjan ja Jens [Luraas Oftebro] tegid head hüpped. Seega, oleme õnnelikud."

Realistlikult arvab Ilves, et iga õnnestumist hüppemäel tasub praegu nautida. Loomulikult unistab ta kodusel võistlusel pjedestaalile pääsemisest.