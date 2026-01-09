Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

Pühapäeval kell 17.00 pannakse pall mängu Inspira telemängus Selver x TalTechi ja Pärnu VK vahel.

Mõlemad meeskonnad on sel nädalal juba võidurõõmu tunda saanud, kui Selver oli üle Võru Barrusest ja Pärnu alistas Audentes/Solarstone'i. Liigatabelis on Pärnul liidrina 28 punkti ja hiljuti Silver Maari näol tugeva täienduse saanud Selver kerkis 20 punktiga kolmandale kohale.

Pärnu juhendaja Rainer Vassiljev ütleb, et Selveri kohtumine on teistest mängudest veidi erilisem. "Pean sellele kohtumisele kingikotiga tulema, sest vastaste peatreener Avo Keel aitas mul jõuludeks metssea saada ja pean selle nüüd välja lunastama," ütles juhendaja avokeeleliku huumoriga.

"Aga Selverist rääkides, siis Silveri liitumine annab neile palju juurde, tegu on kvaliteetse mängumehega, Eesti parima liberoga. Ja ta ei tulnud ju Rumeeniast tagasi sel põhjusel, et ei saanud mängida, olen tema tegemisi ikka jälginud. See muudab vastase mängupilti kindlasti, aga treenerina valmistudes tuleb leida lahendused," lisas Vassiljev.

Selver x TalTechi juhendaja Avo Keel tõdes, et Maari lisandumine annab palju juurde ja loodab Pärnu vastu eelkõige paremat esitust servi vastuvõtul. "Silver muudab päris palju, meie senised liberod on ikkagi noored ja tema tulekuga paranes nii vastuvõtt kui kaitse, info liigub ja ta hoiab asjad kontrolli all ning juhendab ka teisi. Ses osas oli viimases mängus kõik tipp-topp."

"Pärnu serv on teisest mastist, kui meie viimasel vastasel Võrul ja see võib meile probleeme tekitada. Viimases omavahelises mängus (karikavõistlustel) jäime ikkagi hätta sellega ning tahaks selles osas paremini esineda. Sealt edasi oleneb juba, kuidas nemad rünnakul tegutsevad ja meie nende sidemängijaga toime tuleme ning vastupidi ka," sõnas Keel ja lisas, mida ta Vassiljevi kingikotist leida loodab.

"Loodan, et seal on ikka punktid, kõige parem, kui kolm, aga ka üks või kaks sobivad," lisas ta naerdes.

Laupäeval kell 17.00 lähevad Võrus vastamisi Võru Võrkpalliklubi ja Ezerzeme/DU. Võru pidi kolmapäeval tunnistama Selveri 3:1 paremust ja langes liigatabelis viiendaks, punkte on koos 19. Ezerzeme on üheksa punktiga seitsmes.

Laupäeval kell 19.00 mängib Audentes/Solarstone võõrsil Robežsardze/RSU-ga. Pühapäeval kell 17.00 kohtutakse Leedus sealse Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportase meeskonnaga. Tabelis on Audentes kolme punktiga eelviimane ehk kaheksas, RSU asub 18 silmaga kuuendal real ja Leedu klubi hoiab 19 punktiga viiendat positsiooni.

Audentes on sel nädalal juba ühe mängu pidanud, kui neljapäeval mängiti liiderklubi Pärnuga ja saadi 0:3 kaotus. Tabelis jahitakse oma debüüthooajal teist võitu, kui senine ainus võit saadi Jekabpilsi Luši üle.

Pühapäeval kell 16.00 võõrustab Saksamaalt eurosarja kohtumiselt naasev Tartu Bigbank Ezerzemet. Bigbank on tabelis hetkel 23 punktiga teisel kohal.