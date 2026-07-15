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Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

Võrkpall
Tartu Bigbank.
Tartu Bigbank. Autor/allikas: Tartu Bigbank.
Võrkpall

Algaval hooajal mängivad Euroopa tugevuselt kolmandas klubisarjas CEV Challenge Cupil kaks Eesti võrkpallimeeskonda. Kolmapäeval toimus loosimine, kus selgusid Tartu Bigbank ja Pärnu Võrkpalliklubi avaringi vastased.

Tartu Bigbank kohtub esimeses ringis Šveitsi klubi Näfelsi Axpo Volleyga. Pärnu Võrkpalliklubi läheb avaringis vastamisi Slovakkia klubi Bratislava Slovaniga, vahendab volley.ee.

Näfels lõpetas eelmise hooaja hõbemedaliga, mille teenis Šveitsi meistrivõistlustelt. Finaalseerias jäädi alla Amriswili Volley võistkonnale. Bratislava Slovan jõudis möödunud hooajal Slovakkia meistrivõistluste finaali, kus kaotas 1:3 tulemusega Komarno Riekerile ning saavutas samuti hõbemedali.

Avaringi kohtumised peetakse 10.–12. novembril, kordusmängud 17.–19. novembril. Tartu peab avamängu võõrsil ning korduskohtumise kodusaalis. Pärnu alustab seeriat väljakul ja korduskohtumine toimub Bratislavas.

Eelmisel hooajal osales CEV Challenge Cupil kolm Eesti võistkonda – Tartu Bigbank, Pärnu Võrkpalliklubi ja Rae Spordikool/VIASTON. Tartu Bigbank ja Pärnu loositi vastamisi juba avaringis, kust edasi pääses Bigbank Tartu. Seejärel alistas Tartu Saksamaa klubi Herrschingi ning jõudis kaheksandikfinaali, kus jäädi alla Belgia klubi Lindemans Aalstile. Rae võitis avaringis Põhja-Makedoonia klubi Skopje Rabotnicki, kuid langes järgmises ringis välja Tšehhi klubi Praha Olympi vastu.

Toimetaja: Lisette Holst

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