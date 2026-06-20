Meeste võrkpallikoondis kaotas viiegeimilises mängus Rootsile

Eesti veetis sisuliselt kogu avageimi kaotusseisus ning lõpuks tuli tunnistada vastase 25:17 paremust. Teine geim kulges punkt-punktis kuni Eesti rebis lõpus eest ära ja võitis 25:22.

Kolmas geim kulges taas rootslaste dikteerimisel, geimivõit kuulus vastastele numbritega 25:18. Neljandas geimis sai Eesti kerge algedu ja mängu edenedes kasvatati vahet tasapisi suuremaks. Lõpptulemuseks kujunes 25:16 Eesti poolt vaadatuna.

Rootsi asus otsustavas geimis juhtima 5:1. Eesti suutis korraks vähendada vahe kahele punktile, kuid lähemale rootslased ei lubanud. Viimane geim kuulus Rootsile tulemusega 15:10.

Renee Teppan tõi Eesti parimana 17 punkti (+10). Alex Saaremaa (+11) ja Andri Aganits (+10) lisasid mõlemad 12 silma. Võitjate poolel kerkis esile Jacob Link, kelle arvele jäi 25 punkti (+22).

Eesti vastuvõtt oli 54 ja rünnak 45 protsenti. Blokist saadi kuus ja servilt neli punkti. Rootsi vastavad näitajad olid 66 ja 48 protsenti ning 11 ja viis.

Tegu oli Eesti esimese kaotusega Euroopa liigas nelja järjestikuse võidu järel. Pühapäeval kohtutakse Montenegro koondisega, kes kaotas reedel Rootsile 1:3 (25:22, 20:25, 19:25, 14:25).