Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

Kuu aega tagasi kodusaalis saadud 3:1 võit garanteeris Tartule korduskohtumiseks vähemalt võimaluse mängida kuldset geimi ja seda lõpuks vaja läkski.

Saksamaa Bundesligas praegu kaheksandal kohal paikneva Herrschingi vastu Münchenis kaotas Tartu avageimi 17:25 ja teise 22:25. Kolmaski geim lõppes pika võitluse järel sakslaste võiduga 30:28.

"Kas me olime kohkunud või üllatunud sellest, et sakslased mängisid palju paremini kui kuu aega tagasi Tartus või siis see oli harjumatu saal, võib-olla mitte nii terav hetkevorm, aga tõsi ta on, et me jäime passiivseks ja kuidagi tujutuks seal väljakul," selgitas Bigbanki peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"Kolmanda geimi keskel lihtsalt saime mängulise emotsiooni kätte. Sealt tulid ka õnnestumised ja sellega tegelikult saime mängu sisse. Kolmas geim ise oli juba paras triller, mis tegelikult oli meie võita, aga ise mängisime oma rumalate vigadega maha. Õnneks see positiivne emotsioon kandus edasi kuldsesse geimi ja seal saatis meid edu," lisas ta.

Kuldne geim õnnestus võita 6:9 kaotusseisust 15:12. Mängu resultatiivsemad olid Tartu poolel Martti Juhkami ja Stefan Kaibald 12 punktiga.

"Võib täitsa ju nimeliselt tuua Martti Juhkami välja. Kapten vedas oma rollile vääriliselt, tõi meid kuldses geimis oma ässpallingutega kaotusseisust välja, isegi viis ette, ja eks see oli ka päris suur risk, et panna ta nüüd üle pika aja teisele positsioonile diagonaalründajaks. See risk õigustas ennast ja Juhkami tegi mehetegusid. Ei saa kõrvale jätta ka seda, et otsustavas kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu kui varasemas kolmes geimis. Võib-olla Stefan Kaibald, kes oli kolm geimi täitsa varjus, oli lõpus enesekindlust ja otsustavust täis ja tõi meile olulised punktid ära," rääkis Rikberg.

Väikeseks üllatuseks võib Tartu meeskonna edasipääsu peatreeneri sõnul nimetada, sest paberil oli Saksamaa klubi favoriit. Järgmiseks vastaseks tuleb Belgia liiga praegune neljas Aalst.

"Praegu kindlasti väga hea meel kordasaadetu üle, aga vaadates seda järgmise ringi vastast, siis tavainimesed nagu meie. Ei ole meile tulemas sealt vastu olümpiavõitjaid või maailmameistreid. Kindlasti läheme ka belglaste Aalsi vastu võitlusse edasipääsu nimel," lubas Rikberg.