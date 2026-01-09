X!

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Võrkpall

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond jõudis eurosarjas kaheksandikfinaali. Edasipääsu tagas Bigbank Tartu Saksamaal pärast 0:3 kaotust võiduga kuldses geimis.

Kuu aega tagasi kodusaalis saadud 3:1 võit garanteeris Tartule korduskohtumiseks vähemalt võimaluse mängida kuldset geimi ja seda lõpuks vaja läkski.

Saksamaa Bundesligas praegu kaheksandal kohal paikneva Herrschingi vastu Münchenis kaotas Tartu avageimi 17:25 ja teise 22:25. Kolmaski geim lõppes pika võitluse järel sakslaste võiduga 30:28.

"Kas me olime kohkunud või üllatunud sellest, et sakslased mängisid palju paremini kui kuu aega tagasi Tartus või siis see oli harjumatu saal, võib-olla mitte nii terav hetkevorm, aga tõsi ta on, et me jäime passiivseks ja kuidagi tujutuks seal väljakul," selgitas Bigbanki peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"Kolmanda geimi keskel lihtsalt saime mängulise emotsiooni kätte. Sealt tulid ka õnnestumised ja sellega tegelikult saime mängu sisse. Kolmas geim ise oli juba paras triller, mis tegelikult oli meie võita, aga ise mängisime oma rumalate vigadega maha. Õnneks see positiivne emotsioon kandus edasi kuldsesse geimi ja seal saatis meid edu," lisas ta.

Kuldne geim õnnestus võita 6:9 kaotusseisust 15:12. Mängu resultatiivsemad olid Tartu poolel Martti Juhkami ja Stefan Kaibald 12 punktiga.

"Võib täitsa ju nimeliselt tuua Martti Juhkami välja. Kapten vedas oma rollile vääriliselt, tõi meid kuldses geimis oma ässpallingutega kaotusseisust välja, isegi viis ette, ja eks see oli ka päris suur risk, et panna ta nüüd üle pika aja teisele positsioonile diagonaalründajaks. See risk õigustas ennast ja Juhkami tegi mehetegusid. Ei saa kõrvale jätta ka seda, et otsustavas kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu kui varasemas kolmes geimis. Võib-olla Stefan Kaibald, kes oli kolm geimi täitsa varjus, oli lõpus enesekindlust ja otsustavust täis ja tõi meile olulised punktid ära," rääkis Rikberg.

Väikeseks üllatuseks võib Tartu meeskonna edasipääsu peatreeneri sõnul nimetada, sest paberil oli Saksamaa klubi favoriit. Järgmiseks vastaseks tuleb Belgia liiga praegune neljas Aalst.

"Praegu kindlasti väga hea meel kordasaadetu üle, aga vaadates seda järgmise ringi vastast, siis tavainimesed nagu meie. Ei ole meile tulemas sealt vastu olümpiavõitjaid või maailmameistreid. Kindlasti läheme ka belglaste Aalsi vastu võitlusse edasipääsu nimel," lubas Rikberg.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Pärnu noppis neljapäeval ootuspärased punktid

08.01

Viljandi Metall parandas kindla võiduga tabelikohta

07.01

Selver alistas Võru Barruse ja kerkis tabelis kolmandaks

07.01

Lissabonist Tartusse tulnud Aru: blokis ässitati mind korralikult

07.01

Rikberg tahab euromängus Aru platsile panna: eesmärk on edasipääs

07.01

Rikberg eurosarja kordusmängust: peame üllatusteks valmis olema

06.01

Eesti võrkpallitreenerid mõtlevad Balti liiga jätkudes juba play-off'ile

05.01

Tartu Bigbank tugevnes Eesti koondise tempomehega

05.01

Täht kogus AÜE-s lausa 32 punkti, Laak vedas naiskonna poolfinaali

04.01

Koduses meistrisarjas vaid võite tunnistav Rae tõusis tabelijuhiks

04.01

Rae Spordikool võttis karikafinaali kordusetenduses kindla võidu

02.01

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

videod

sport.err.ee uudised

09.01

Kaks naispaari jõudis kodusel Euroopa karikaetapil veerandfinaali

09.01

Otepääl kukkunud kahevõistleja hooaeg sai läbi

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

09.01

Rikberg: kuldses geimis oli kogu võistkonna rünnak hoopis teist nägu

09.01

ETV spordisaade, 9. jaanuar

09.01

Rooba ja Kombe jagasid väravasööte

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

09.01

Rait-Riivo Laane lõi käed Tartu Ülikooliga

09.01

Al-Attiyah tõusis etapivõiduga Dakari ralli liidriks

09.01

Laura Anga sai Aspeni MK-etapil 22. koha

09.01

Ilves: vaja veel natukene võistelda ja siis tuleb hea vorm tagasi

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Man City soetas suure raha eest Ghana ääreründaja

09.01

Avo Keel: Pärnu serv on teisest mastist

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

loetumad

09.01

Ilves oli suusarajal kümnes, aga teenis lõpuks kaheksanda koha Uuendatud

09.01

Tuul ei lubanud naisi hüppama, võit läks norralannale Uuendatud

09.01

Henry Sildaru pääses MK-sarjas esmakordselt pjedestaalile

08.01

Elvira Öberg järgis õe eeskuju, Regina Ermits 23.

08.01

Kelly Sildaru jõudis viimasena lõppvõistlusele

08.01

Kuldse geimi võitnud Tartu Bigbank pääses eurosarjas edasi

08.01

Giacomel teenis Oberhofis emotsionaalse võidu, Siimer sai jälitussõitu

08.01

Austrias protesteeriti Venemaa sportlaste võistlusele lubamise vastu

09.01

Marten Liiv võitis EM-il pronksmedali

09.01

Pekingis hõbeda võitnud freestyle-suusataja jääb tänavuselt olümpialt kõrvale

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo