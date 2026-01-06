Djokovic loobus Austraalia lahtiste eelturniirist

2023. aastal Adelaide'i turniiri finaalis Sebastian Korda alistanud serblane teatas loobumisotsusest sotsiaalmeedias.

"Kõigi oma Adelaide'i fännide kurvastuseks pean ütlema, et ma ei ole kahjuks füüsiliselt valmis, et järgmisel nädalal seal mängida. See valmistab mulle palju pettumust, sest mul on seal tiitli võitmisest väga head mälestused," teatas Djokovic.

"Keskendun nüüd Austraalia lahtistele valmistumiseks ja ootan väga peatselt Melbourne'i saabumist," lisas ta. Djokovic hakkab Melbourne'is võitlema 11. Austraalia lahtiste tiitli ning üldse kokku 25. slämmitiitli nimel.