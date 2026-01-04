U-18 noormehed said Rootsist jagu, teised koondised kaotasid

Noormeeste U-18 rahvuskoondis alustas mängu hästi, kui avaveerand võideti 21:12. Teisel veerandil hea mäng jätkus – teine neljandik võideti 23:8 ning poolajale mindi 44:20 eduseisul, vahendab Basket.ee.

Teisel poolajal Rootsi koondis kosus ja kolmanda veerandi võitsid rootslased 19:15 ning paar minutit enne mängu lõppu õnnestus Rootsil tulla ka kaheksa punkti kaugusele, kuid eestlased hoidsid külma närvi ning võitsid kohtumise numbritega 75:62.

Robert Kangur oli 15 punktiga üleplatsimees, lisaks jäi ta arvele seitse korvisöötu ning kuus lauapalli. Jesper Roman lisas 14 silma, kahekohalise punktisummani jõudsid veel 11 silma kogunud Silver Esnar ning kümme punkti visanud Rasmus Vuks.

"Alustasime hästi, olime füüsiliselt mänguks valmis ning surusime oma mängujoonise kaitses peale. Aga esimesele mängule omaselt tegime liiga palju lihtvigu ja realiseerimine jättis soovida, seda eriti teisel poolajal," ütles peatreener Martin Rausberg. "Aga kiidame võistkonda võitluslikkuse eest. Peame silmas pidama seda, et töötame pikema eesmärgi nimel ning mäng näitas väga hästi meile kätte valukohad, millega on vaja veel tööd teha."

U-18 neiud kaotasid Rootsi eakaaslastele lausa 62:100. U-16 noormehed kaotasid 64:74, neiud 47:67.

Pühapäeval kohtuvad Eesti koondised Soomega.