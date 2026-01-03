Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

Eesti käsipallikoondise joonemängija Artur Morgenson siirdus hooaja alguses Jaapanisse mängima. Sealse kiire ja füüsilise käsipalliga harjudes on ta ka ise sammu arengus edasi teinud.

Tõusva päikese maal Jaapanis on eestlasi käsipalli mängimas käinud varemgi, nüüd on meil taas oma mees kõrgliigas. Joonemängija Artur Morgensonil on selja taga hooaja esimene pool Dener Jaanimaa endises klubis Daidos.

"Võrreldes Eesti ja Soomega on see kordades kiirem ja kusjuures füüsilisem ka. Seal on palju professionaalsem asi ja nad mängivad kõvasti seda käsipalli," tõdes Morgenson. "Mul probleemi sulandumisega ei olnud. Olen avatud inimene, eks suhtlesin nendega nii palju kui võimalik - eestlastega - Deneriga - on neil tegu olnud, tuttav neile."

Poole hooaja peal hoiab Daido liigas viiendat kohta, eesmärk on aga sõelmängud ja medal. "Esimene hooaeg on, nagu ta on... eks kõikidega peab sulanduma, kokku mängima. Kõige kergem ei olnud. Aga juba talvele lähemale hakkas asi paremaks minema," sõnas Morgenson.

Ka koondises puhuvad uue peatreener Kaj Kekki tulekuga uued tuuled, samas on eesmärgid Eesti koondisel ikka samad - mänge võita ja Eesti käsipalli arendada.

"Esimene laager oli jah, omamoodi katsumus," tõdes joonemängija. "Palju trenne ja teine käekiri treeneril, aga muidu üldpildis - käsipall on käsipall ja seda tuleb mängida nii, nagu oskame. Vaim on meil võitlushimuline. Eks me võtame mäng korraga, nüüd tuleb Küpros, läheme seda võitma, ega muud varianti pole. Ja eks uue treeneri käe all teeme nii, nagu vaja teha."

Eesti koondise eelvalikmängud Küprosega toimuvad kolmapäeval võõrsil ja järgmisel pühapäeval Põlvas.