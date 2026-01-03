X!

Hermet vedas oma viimases mängus Kalev/Cramo VEF-i vastu võidule

Korvpall
Korvpalli Meistrite liiga: BC Kalev/Cramo - Filou Oostende
Korvpalli Meistrite liiga: BC Kalev/Cramo - Filou Oostende Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Valitsev Eesti korvpallimeister BC Kalev/Cramo alustas aastat võidukalt, kui alistas Eesti-Läti liiga raames kodusaalis Riia VEF-i 92:88.

Kalev/Cramo lubas VEF-il avaveerandil visata 32 punkti ja jäi teise perioodi alguses 11-punktilisse kaotusseisu, aga vastas sellele kohe 9:0 vahespurdiga. Ülejäänud mäng möödus tasavägiselt, kodumeeskond oli pidevalt mõnepunktilises kaotusseisus, kuni Märt Rosenthali kaugvise tõi tabloole Eesti klubi 54:53 edu.

Porteri tabava viske järel jäi Kalev/Cramo neli ja pool minutit enne mängu lõppu 77:82 kaotusseisu, aga viskas siis pooleteise minutiga kümme punkti järjest. Veel kaks minutit enne lõpusireeni juhtis Kalev/Cramo viie punktiga, eksis siis kahel viskel ja tegi ühe pallikaotuse, aga otsustal rünnakul tegi Läti tulevikutäht Adrians Andzevs valesöödu ning Anrijs Miška realiseeris mõlemad järgnenud vabavisked.

50-protsendiliselt viskeid tabanud Kalev/Cramo eest tegi ilusa partii Kregor Hermet, kes kogus 19 punkti (vabavisked 9/10, visked väljakult 5/9), seitse resultatiivset söötu ja kuus lauapalli. Hermeti jaoks jäi see ka suure tõenäosusega - vähemalt sel hooajal - viimaseks mänguks Kalev/Cramo särgis, sest ääremängija kinnitas kohtumise järel Delfi korvpallistuudios, et on lahkumas Prantsusmaa kõrgliigasse.

Severi Kaukiainen viskas 18 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu, Hugo Toom kogus 14 ja Erik makke 12 punkti. Riia klubi vedas 31 punkti visanud Zahir Porter, Kristaps Kilps lisas 21 punkti.

Kolmanda järjestikuse võidu saanud Kalev/Cramo on jagab tabelis TalTechiga üheksa võidu ja viie kaotusega viiendat kohta. VEF-il on tabelis 13 võitu ja neli kaotust, sealjuures on viimasest kolmest mängust kaotatud kaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

