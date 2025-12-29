X!

Erm: arvasin, et jään teisele kohale

Kergejõustik
Foto: Kuvatõmmis
Kergejõustik

Eesti aasta meessportlaseks valiti teist aastat järjest kümnevõistleja Johannes Erm.

27-aastane Erm tegi kevadel kahenädalase vahega kaks seitsmevõistlust. Kui Apeldoorni sise-EM-il pidi ta leppima neljanda kohaga, siis Nanjingi sise-MM-il tuli kaela juba hõbemedal. Pärast põlveoperatsiooni võitles ta Tokyo MM-il kümnevõistluses välja viienda koha.

Lisaks Ermile konkureerisid aasta meessportlase tiitli nimel ka ujuja Ralf Tribuntsov ja tõstja Mart Seim. Erm juhtis tugevatele konkurentidele tähelepanu ka oma pühapäevases võidukõnes: "konkurents oli kõva, ma ei arvanud, et ma see aasta võidan. Mart on selgelt minust tugevam ja Ralf saab selg ees ka medaleid. Aga ometi mina," rääkis Erm laval.

"See oli üllatus, arvasin, et jään võib-olla teisele kohale," sõnas Erm hiljem ERR-ile. "Kodus mõtlesin kõne sissejuhatuse välja, aga ülejäänu tuli kõik koha peal!"

"Kaks väga erinevat aastat. Eelmisel aastal sain ma parema ettevalmistuse; see aasta algas väga hästi ja sisehooaeg oli super, aga siis tuli põlveoperatsioon, mis tegi aasta teise poole raskemaks."

"Mäletan, et olin pärast Jaapani kümnevõistlust ikkagi väga rahul," tõdes Erm. "Nüüd siin kahel jalal seista, pärast kahte operatsiooni - töö, mis Risto Jamnes minuga teinud on ning Mihkel Mardna puhas oskus - väga super, ma pean neid ikkagi väga tänama," sõnas Erm.

Erm ütles, et järgmisel hooajal oleks loogiliseks eesmärgiks kaitsta oma EM-kulda. "Oleneb, kuidas jalaga taastumine on, sisehooaja kohta ei oska ma veel kindlalt öelda. Ma unustasin konkurente tänada! Nad on kõik võistlused nii rõõmsaks teinud ja trennis mind alati surunud, see innustab mind ka endast rohkem andma," lõpetas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

