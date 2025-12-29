X!

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

Varia
Vaata galeriid
51 pilti
Varia

"Spordiaasta tähed 2025" galaõhtul kuulutati välja aasta sportlaste auhindade laureaadid. Kui mullu võtsid Johannes Erm ja Eneli Jefimova kindla võidu, siis tänavu valiti nad parimaks napi eduga.

Aasta meessportlaseks valiti mitmevõistleja Johannes Erm, parimaks naissportlaseks tunnistati ujuja Eneli Jefimova, parima võistkonna Kristjani võitis Eesti epeenaiskond, parima treeneri tiitli pälvisid Jefimova endine juhendaja Henry Hein ja praegune treener Stefani Wendelschaefer. Parimaks neiuks valiti samuti Jefimova, parima noormehe tiitli pälvis Jakob Kulbin. Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach ja aasta meesparasportlaseks Tanel Visnap.

Võitjad selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 135 428 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 69 spordiorganisatsiooni ning 49 spordiajakirjanikku.

Naissportlaste kategoorias kogus Jefimova 14 punkti, olles esimene nii rahva kui alaliitude hääletusel. Spordiajakirjanikud valisid parimaks iluuisutaja Niina Petrõkina.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Eneli Jefimova55414 punkti
2. Niina Petrõkina44513 punkti
3. Katrina Lehis3339 punkti
4. Irina Embrich224 punkti
5.-6. Mai Narva112 punkti
5.-6. Lisell Jäätma22 punkti
7. Tuuli Tomingas11 punkt

Meessportlaste kategoorias kogus Erm samuti 14 punkti, pälvides esikoha nii rahva kui ka alaliitude pingereas, spordiajakirjanikud andsid esikohapunktid ujuja Ralf Tribuntsovile.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Johannes Erm55414 punkti
2. Ralf Tribuntsov44513 punkti
3. Mart Seim2338 punkti
4. Karl Jakob Hein325 punkti
5. Aleksandr Selevko1113 punkti
6. Klen Kristofer Kaljulaid22 punkti

Võistkondade arvestuses oli samuti üksmeel rahva ja alaliitude seas –  mõlemad panid esikohale Eesti epeenaiskonna. Spordiajakirjanike seas pälvis esikoha Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Epeenaiskond55414 punkti
2. Kurlingupaar34512 punkti
3. Ott Tänak – Martin Järveoja4239 punkti
4. Korvpallikoondis2327 punkti
5. Iluvõimlemiskoondis1113 punkti

Ka treenerite kategoorias ühtis rahva ja alaliitude arvamus, kui mõlemal hääletusel said esikoha Hein ja Wendelschaefer, kes spordiajakirjanikelt ei teeninud ühtegi punkti. Spordiajakirjanikud andsid esikoha Petrõkina treenerile Svetlana Varnavskajale, kes aga rahvalt ja alaliitudelt punkte ei teeninud ning seetõttu ei mahtunud ta ka nominentide sekka.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Hein ja Wendelschaefer5510 punkti
2. Toni Meijel2248 punkti
3. Nikolai Novosjolov437 punkti
4. Heiko Rannula4127 punkti
5. Holger Peel336 punkti
6. Svetlana Varnavskaja55 punkti
7. Erki Nool112 punkti

Parima noorsportlase neidude kategoorias valisid nii rahvas, alaliidud kui ajakirjanikud parimaks Eneli Jefimova.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Eneli Jefimova55515 punkti
2. Niina Petrõkina44412 punkti
3. Allika Inkeri Moser3339 punkti
4. Emma-Melis Aktas2226 punkti
5. Viola Hambidge112 punkti
6. Egle Salu11 punkt

Noormeeste seas kuulus rahva ja alaliitude poolehoid Jakob Kulbinile, spordiajakirjanikud panid esikohale freestyle-suusataja Henry Sildaru.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Jakob Kulbin55414 punkti
2. Henry Sildaru23510 punkti
3. Jakob Vares3429 punkti
4. Lucas Leok415 punkti
5. Arlet Levandi1214 punkti
6. Richard Teder33 punkti

Naisparasportlase seas oli taas üksmeel, kui kõik kolm valisid parimaks Kätlin Riidebachi.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Kätlin Riidebach3339 punkti
2. Denisa Filippov2226 punkti
3. Marja-Liisa Müllermann1113 punkti

Meesparasportlaste arvestuses võttis samuti kindla võidu Tanel Visnap.

RahvasAlaliidudAjakirjanikudKOKKU
1. Tanel Visnap3339 punkti
2. Matz Topkin2215 punkti
3. Ain Villau1124 punkti

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

00:50

Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

28.12

Hermet korvpallikoondise aastast: kirss tordile jäi panemata

28.12

Alaliit loodab OM-ile saata üheksa murdmaasuusatajat

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

28.12

ETV spordisaade, 28. detsember

28.12

Esimese aasta noorsportlase tiitli noormeeste seas pälvis Jakob Kulbin

28.12

Aasta noorsportlaseks neidude seas valiti Eneli Jefimova

28.12

Aasta treeneri tiitliga pärjati Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

28.12

Jokic jätkab erakordses hoos, aga Denver sai napi kaotuse

28.12

Paadiõnnetuses hukkusid Valencia jalgpallitreener ja tema kolm pereliiget

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

27.12

Markvardt Otepää lumeoludest: üle pole vaja muretseda

28.12

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

28.12

Poola liiga paremaid korvikütte Böckler tegi taas resultatiivse partii

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo