Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

"Spordiaasta tähed 2025" galaõhtul kuulutati välja aasta sportlaste auhindade laureaadid. Kui mullu võtsid Johannes Erm ja Eneli Jefimova kindla võidu, siis tänavu valiti nad parimaks napi eduga.

Aasta meessportlaseks valiti mitmevõistleja Johannes Erm, parimaks naissportlaseks tunnistati ujuja Eneli Jefimova, parima võistkonna Kristjani võitis Eesti epeenaiskond, parima treeneri tiitli pälvisid Jefimova endine juhendaja Henry Hein ja praegune treener Stefani Wendelschaefer. Parimaks neiuks valiti samuti Jefimova, parima noormehe tiitli pälvis Jakob Kulbin. Aasta naisparasportlaseks valiti Kätlin Riidebach ja aasta meesparasportlaseks Tanel Visnap.

Võitjad selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel 135 428 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 69 spordiorganisatsiooni ning 49 spordiajakirjanikku.

Naissportlaste kategoorias kogus Jefimova 14 punkti, olles esimene nii rahva kui alaliitude hääletusel. Spordiajakirjanikud valisid parimaks iluuisutaja Niina Petrõkina.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Eneli Jefimova 5 5 4 14 punkti 2. Niina Petrõkina 4 4 5 13 punkti 3. Katrina Lehis 3 3 3 9 punkti 4. Irina Embrich 2 2 4 punkti 5.-6. Mai Narva 1 1 2 punkti 5.-6. Lisell Jäätma 2 2 punkti 7. Tuuli Tomingas 1 1 punkt

Meessportlaste kategoorias kogus Erm samuti 14 punkti, pälvides esikoha nii rahva kui ka alaliitude pingereas, spordiajakirjanikud andsid esikohapunktid ujuja Ralf Tribuntsovile.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Johannes Erm 5 5 4 14 punkti 2. Ralf Tribuntsov 4 4 5 13 punkti 3. Mart Seim 2 3 3 8 punkti 4. Karl Jakob Hein 3 2 5 punkti 5. Aleksandr Selevko 1 1 1 3 punkti 6. Klen Kristofer Kaljulaid 2 2 punkti

Võistkondade arvestuses oli samuti üksmeel rahva ja alaliitude seas – mõlemad panid esikohale Eesti epeenaiskonna. Spordiajakirjanike seas pälvis esikoha Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee – Harri Lill.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Epeenaiskond 5 5 4 14 punkti 2. Kurlingupaar 3 4 5 12 punkti 3. Ott Tänak – Martin Järveoja 4 2 3 9 punkti 4. Korvpallikoondis 2 3 2 7 punkti 5. Iluvõimlemiskoondis 1 1 1 3 punkti

Ka treenerite kategoorias ühtis rahva ja alaliitude arvamus, kui mõlemal hääletusel said esikoha Hein ja Wendelschaefer, kes spordiajakirjanikelt ei teeninud ühtegi punkti. Spordiajakirjanikud andsid esikoha Petrõkina treenerile Svetlana Varnavskajale, kes aga rahvalt ja alaliitudelt punkte ei teeninud ning seetõttu ei mahtunud ta ka nominentide sekka.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Hein ja Wendelschaefer 5 5 10 punkti 2. Toni Meijel 2 2 4 8 punkti 3. Nikolai Novosjolov 4 3 7 punkti 4. Heiko Rannula 4 1 2 7 punkti 5. Holger Peel 3 3 6 punkti 6. Svetlana Varnavskaja 5 5 punkti 7. Erki Nool 1 1 2 punkti

Parima noorsportlase neidude kategoorias valisid nii rahvas, alaliidud kui ajakirjanikud parimaks Eneli Jefimova.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Eneli Jefimova 5 5 5 15 punkti 2. Niina Petrõkina 4 4 4 12 punkti 3. Allika Inkeri Moser 3 3 3 9 punkti 4. Emma-Melis Aktas 2 2 2 6 punkti 5. Viola Hambidge 1 1 2 punkti 6. Egle Salu 1 1 punkt

Noormeeste seas kuulus rahva ja alaliitude poolehoid Jakob Kulbinile, spordiajakirjanikud panid esikohale freestyle-suusataja Henry Sildaru.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Jakob Kulbin 5 5 4 14 punkti 2. Henry Sildaru 2 3 5 10 punkti 3. Jakob Vares 3 4 2 9 punkti 4. Lucas Leok 4 1 5 punkti 5. Arlet Levandi 1 2 1 4 punkti 6. Richard Teder 3 3 punkti

Naisparasportlase seas oli taas üksmeel, kui kõik kolm valisid parimaks Kätlin Riidebachi.

Rahvas Alaliidud Ajakirjanikud KOKKU 1. Kätlin Riidebach 3 3 3 9 punkti 2. Denisa Filippov 2 2 2 6 punkti 3. Marja-Liisa Müllermann 1 1 1 3 punkti

Meesparasportlaste arvestuses võttis samuti kindla võidu Tanel Visnap.