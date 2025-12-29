Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

Sisekergejõustiku MM-il hõbeda võitnud Erm teenis meessportlaste kategoorias nii rahva kui alaliitude pingereas esikoha, spordiajakirjanikud andsid esikohapunktid lühirajaujumise EM-il kulla kaela saanud Tribuntsovile.

Sealjuures olid vahed väga väikesed nii rahva- kui alaliitude hääletusel. Oma hääle andsid Ermi kasuks 35 349 inimest, Tribuntsovi poolt hääletasid 34 488 inimest; Erm teenis spordialaliitudelt 298 ja Tribuntsov 291 punkti.

Erm sai 69 oma hääle andnud organisatsioonilt 35 esikohta, aga jäi nii maadlus- kui poksiliidu hinnangul viie aasta parima meessportlase seast välja. Tribuntsov mahtus kõigi liitude valikusse ning teenis 28 esikohta. Mart Seim sai organisatsioonidelt kolm esikohta ja kokku 128 punkti; Klen Kristofer Kaljulaid sai 84 ja Aleksandr Selevko 81 punkti.

Aasta naissportlaseks valitud Eneli Jefimova teenis spordialaliitudelt ja -organisatsioonidelt 311 punkti, Niina Petrõkina sai 241 ja Katrina Lehis 235 punkti. Irina Embrich sai 110, Mai Narva 43, Lisell Jäätma 33, Tuuli Tomingas 32 ja Emma-Melis Aktas 30 punkti.

Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer teenisid aasta treeneri hääletusel alaliitudelt 224 punktiga kindla esikoha, Nikolai Novosjolov oli 142 punktiga teine, Holger Peel 133 punktiga kolmas ja Toni Meijel 132 punktiga neljas. Üldarvestuses teenis ühe punkti Heiko Rannula (124).

Aasta võistkonna valimisel jäi Eesti epeenaiskonda ja kurlingupaari Marie Kaldvee - Harri Lill lahutama 25 punkti: alaliidud andsid vehklejatele kokku 267 ja talisportlastele 242 punkti. 148 punkti said nii Eesti meeste korvpallikoondis kui rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja. Kokkuvõttes sai ühe punkti ka Eesti iluvõimlemise rühmkavakoondis (109).

Noormeeste arvestuses edestas Jakob Kulbin (187) vaid ühe punktiga nimekaimu Jakob Varest; neidude seas teenis Jefimova 293 punkti Petrõkina 250 vastu. Meesparasportlaste hääletusel teenis Tanel Visnap alaliitudelt 69 võimalikust 61 esikohta ning ka Kätlin Riidebachi (324) edu Delisa Filippovi (259) ja Marja-Liisa Müllermanni (245) ees oli kindel.