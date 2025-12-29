X!

Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

Varia
Johannes Erm
Johannes Erm Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Varia

Alexela kontserdimajas toimunud galaõhtul kuulutati teist aastat järjest Eesti aasta meessportlaseks mitmevõistleja Johannes Erm. Sealjuures edestas ta teiseks jäänud ujujat Ralf Tribuntsovi väga väikese vahega.

Sisekergejõustiku MM-il hõbeda võitnud Erm teenis meessportlaste kategoorias nii rahva kui alaliitude pingereas esikoha, spordiajakirjanikud andsid esikohapunktid lühirajaujumise EM-il kulla kaela saanud Tribuntsovile.

Sealjuures olid vahed väga väikesed nii rahva- kui alaliitude hääletusel. Oma hääle andsid Ermi kasuks 35 349 inimest, Tribuntsovi poolt hääletasid 34 488 inimest; Erm teenis spordialaliitudelt 298 ja Tribuntsov 291 punkti.

Erm sai 69 oma hääle andnud organisatsioonilt 35 esikohta, aga jäi nii maadlus- kui poksiliidu hinnangul viie aasta parima meessportlase seast välja. Tribuntsov mahtus kõigi liitude valikusse ning teenis 28 esikohta. Mart Seim sai organisatsioonidelt kolm esikohta ja kokku 128 punkti; Klen Kristofer Kaljulaid sai 84 ja Aleksandr Selevko 81 punkti.

Aasta naissportlaseks valitud Eneli Jefimova teenis spordialaliitudelt ja -organisatsioonidelt 311 punkti, Niina Petrõkina sai 241 ja Katrina Lehis 235 punkti. Irina Embrich sai 110, Mai Narva 43, Lisell Jäätma 33, Tuuli Tomingas 32 ja Emma-Melis Aktas 30 punkti.

Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer teenisid aasta treeneri hääletusel alaliitudelt 224 punktiga kindla esikoha, Nikolai Novosjolov oli 142 punktiga teine, Holger Peel 133 punktiga kolmas ja Toni Meijel 132 punktiga neljas. Üldarvestuses teenis ühe punkti Heiko Rannula (124).

Aasta võistkonna valimisel jäi Eesti epeenaiskonda ja kurlingupaari Marie Kaldvee - Harri Lill lahutama 25 punkti: alaliidud andsid vehklejatele kokku 267 ja talisportlastele 242 punkti. 148 punkti said nii Eesti meeste korvpallikoondis kui rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja. Kokkuvõttes sai ühe punkti ka Eesti iluvõimlemise rühmkavakoondis (109).

Noormeeste arvestuses edestas Jakob Kulbin (187) vaid ühe punktiga nimekaimu Jakob Varest; neidude seas teenis Jefimova 293 punkti Petrõkina 250 vastu. Meesparasportlaste hääletusel teenis Tanel Visnap alaliitudelt 69 võimalikust 61 esikohta ning ka Kätlin Riidebachi (324) edu Delisa Filippovi (259) ja Marja-Liisa Müllermanni (245) ees oli kindel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

16:11

Eesti korvpallilootus viskas Euroliiga klubi vastu märgilised punktid

15:50

Karuksi spordiaasta: hooandjad, tagasitulekud, Duplantis ja Trumpi vari

15:16

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40.

15:02

Spordiajakirjanike valik: Petrõkina edestas kindlalt Jefimovat

14:50

Alaliitude hääled: Erm edestas Tribuntsovi väga napilt

13:54

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

12:20

Esmakordselt välja antud aasta liikumisteo auhinna teenis Kopli Sörk

11:47

Tribuntsov tähelepanu ei naudi: põgenesin suhteliselt ruttu maale

11:11

Endine noortekoondislane sai taas raske põlvevigastuse: ma arvan, et see on lõpp

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13:54

Aron: mulle on veel F1 uksed lahti, aga kõrval istudes kaod vaikselt udusse

15.12

Treener: Eesti sulgpall on praegu päris heal tasemel

15.12

Advokaat: kohus leidis, et üleüldine keeld venelastele pole õiguslik

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

28.12

Eneli Jefimova pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli

00:14

Kõik hääled: Jefimova ja Erm võtsid Petrõkina ja Tribuntsovi ees napi võidu

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

28.12

Kyrgios alistas näidismatšis Sabalenka

28.12

Johannes Erm valiti teist korda aasta meessportlaseks

10:14

Norra duo mälestas aastalõpuvõistlusel Bakkenit: olime rajal kolmekesi

28.12

Aasta võistkonnaks valiti seitsmendat korda epeenaiskond

27.12

Norra meedia: Bakkeni mask võis simuleerida 7000 meetri kõrgusel treenimist

28.12

Eesti suusatajad Tour de Ski avavõistlusel 30 hulka ei pääsenud Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo