Rahvahääletus: Jefimova võitis mäekõrguse eduga

Kokku oli rahvahääli 135 458. Ülekaalukaima võidu sai lühirajaujumise EM-il kaks kuldmedalit võitnud Eneli Jefimova, kes pälvis kolmandat aastat järjest aasta naissportlase tiitli, ka neidude seas oli Jefimova võit mäekõrgune. Meesportlaste seas edestas aga mitmevõistleja Johannes Erm vähem kui tuhande häälega ujuja Ralf Tribuntsovi.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond, treener ja aasta noorsportlane selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Võrdsete punktisummade korral on suurim kaal ajakirjanike ja seejärel rahva häältel.

Rahvahääletuse tulemused

Aasta meessportlane

1. Johannes Erm (kergejõustik) 35 349 punkti

2. Ralf Tribuntsov (ujumine) 34 488

3. Karl Jakob Hein (jalgpall) 11 090

4. Mart Seim (tõstmine) 8256

5. Aleksandr Selevko (iluuisutamine) 8219

6. Denis Grabe (piljard) 4105

7. Henry Sildaru (freestyle-suusatamine) 4504

8. Klen Kristofer Kaljulaid (judo) 2153

9. Robin Kool (e-sport) 168

10. Joonas Mägi (laevamudelism) 84

11. Paul Aron (vormelisport) 68

Aasta naissportlane

1. Eneli Jefimova (ujumine) 47 349 punkti

2. Niina Petrõkina (iluuisutamine) 22 239

3. Katrina Lehis (vehklemine) 21 362

4. Lisell Jäätma (vibulaskmine) 5842

5. Tuuli Tomingas (laskesuusatamine) 4895

6. Irina Embrich (vehklemine) 4753

7. Emma-Melis Aktas (judo) 3022

8. Mai Narva (male) 3003

9. Nataly Langerbaur (iluuisutamine) 1737

10. Regina Ermits (laskesuusatamine) 315

Aasta võistkond

1. Eesti epeenaiskond 25 473 punkti

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (autoralli) 22 482

3. Kurlingupaar Marie Kaldvee-Harri Lill 20 267

4. Korvpallikoondis 16 932

5. Iluvõimlemiskoondis 7632

6. Meeste võrkpallikoondis 7014

7. Rannavollepaar Heleene Hollas-Liisa Remmelg 2907

Aasta treener

1. Henry Hein ja Stefani Wendelschaefer (ujumine) 27 470 punkti

2. Heiko Rannula (korvpall) 17 715

3. Holger Peel (kergejõustik) 11 683

4. Toni Meijel (ujumine) 11 414

5. Erki Nool (kergejõustik) 10 868

6. Svetlana Varnavskaja (iluuisutamine) 9104

7. Nikolai Novosjolov (vehklemine) 8011

8. Steffan Walstad (kurling) 2637

9. Alar Seim (tõstmine) 2742

10. Egert Ehari (judo) 1508

Aasta noorsportlane neidude seas

1. Eneli Jefimova (ujumine) 37 516 punkti

2. Niina Petrõkina (iluuisutamine) 22 915

3. Allika Inkeri Moser (kergejõustik) 13 807

4. Emma-Melis Aktas (judo) 7441

5. Viola Hambidge (kergejõustik) 5964

6. Egle Salu (ujumine) 5244

7. Laura Anga (lumelauasport) 3317

8. Simona Revjagin (freestyle-suusatamine) 2731

9. Elizaveta Fedorova (aerutamine) 2263

10. Elina Goidina (iluuisutamine) 234

Aasta noorsportlane noormeeste seas

1. Jakob Kulbin (laskesuusatamine) 23 700 punkti

2. Lucas Leok (motosport) 17 868

3. Jakob Vares (judo) 16 674

4. Henry Sildaru (freestyle-suusatamine) 12 078

5. Arlet Levandi (iluuisutamine) 11 622

6. Richard Teder (golf) 7610

7. Marcus Viks (sõudmine) 6172

8. Riko Mäeubio (jalgrattasport) 4036

9. Roman Orlov (aerutamine) 3127

10. Henri Veesaar (korvpall) 65

Aasta naisparasportlane

1. Kätlin Riidebach (kurling) 34 913 punkti

2. Delisa Filippov (kergejõustik) 28 359

3. Marja-Liisa Müllermann (kergejõustik) 23 638

Aasta meesparasportlane

1. Tanel Visnap (kergejõustik) 39 015 punkti

2. Matz Topkin (ujumine) 27 079

3. Ain Villau (kurling) 22 398