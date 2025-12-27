Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

Pärnu Transcom pidi koduväljakul kõvasti vaeva nägema, aga teenis Keila KK üle kolmepunktilise võidu. Kaotusega pidi leppima ka teine Keila klubi, kui Coolbet kaotas võõrsil Riia VEF-ile 43 punktiga.

Detsembri alguses Keila KK 27 punktiga alistanud Pärnu saavutas avaveerandi lõpuks seitsmepunktilise eduseisu, mis paisus teisel veerandil lausa 14 punkti peale, kuid Keila KK jõudis järele ning poolajapausile mindi 41:41 viigiseisul. Teine poolaeg oli tasavägine ning kumbki meeskond ei suutnud eralduda.

Poolteist minutit enne mängu lõppu tabas Gregor Ilves kaugelt ning viis Pärnu viiega juhtima, aga Jeremiah Paige vastas samaga. Pärnu järgmine rünnak ebaõnnestus ning Keila sai veel võimaluse, aga Paige'i kaugvise seekord ei tabanud. Pärnu tegi siiski veel koleda pallikaotusega ukse lahti ning Paige tõi külalised kahe silma kaugusele, aga võõrustaja vormistas lõpuks ikkagi 76:72 (21:14, 20:27, 13:15, 22:16) võidu.

Ilves tabas võitjate eest seitse kaugviset ning lõpetas 26 punkti ja viie lauapalliga, Rivkard Arvidsson viskas 14 punkti ja lisas neli lauapalli ja neli korvisöötu, Ajiroghene Johnson tegi 12 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli. Keila vedurit vedasid ameeriklased: Quion Xavier Burns viskas 28 punkti ja haaras seitse lauda, Paige'i arvele jäi 26 silma ja kuus lauapalli.

Keila Coolbet sai Riias koleda kaotuse, kui pidi tiitlikaitsja Riia VEF-i 105:62 (27:9, 25:19, 29:19, 24:15) paremust tunnistama. VEF-i eest jõudis kahekohalise punktisummani kuus mängijat, resultatiivseim oli 16 punkti kogunud Ricards Vanags, nii Illja Sõdorov kui Kristpas Kilps lisasid 15 silma. Coolbeti parim oli Ethan Brittain-Watts, kes kogus 20 punkti ja neli lauapalli.

Kaheksa kaotuse kõrvale viienda võidu lisanud Pärnu jätkab Eesti-Läti liigas üheksandal kohal, viimasel play-off'i kohal asetsev Ogre (7-8) jääb kahe võidu kaugusele. Keila klubid on tabeli tagumises otsas, Korvpallikool on kolme võidu ja 12 kaotusega 12. real, Coolbet kahe võidu ja 12 kaotusega neist rida allpool. Viimasel kohal on Läti Ülikool, kes pole 12 mänguga võiduarvet avanud.