Kolmepunktijoone taha liikunud Veesaar: kui oled vaba, tuleb visata

Tänavu USA üliõpilasliigas (NCAA) tähelendu tegev Henri Veesaar on saanud viimastes mängudes sihiku paika ja aina rohkem kaugviskeid visanud. North Carolina ülikool ei taha, et keskmängija vabalt kohalt visetest loobuks.

2022. aasta sügisel Arizona Ülikoolis NCAA karjääri alustanud Veesaar siirdus selleks hooajaks kuulsasse North Carolina Ülikooli, mille vilistlaste nimekirja kuuluvad näiteks Michael Jordan, Vince Carter, James Worthy ja Antawn Jamison.

Veesaar on teinud suure edasisammu ning kuulub NCAA parimate tsentrite hulka. Koos Caleb Wilsoniga moodustab ta suurepärase korvialuse paari, kuid eestlane ei ole platsil ainult lauapallide ja pealtpanekute jaoks, kuigi tal on tänavu seitse kaksikduublit. Tema mängustiil sobib aga kaasaegsesse USA korvpalli ning aina rohkem on Veesaarest hakatud rääkima ka potentsiaalse NBA mehena.

Viimase viie mänguga on tulnud veel üks läbimurre, kui keskmängija on tabanud kokku 19-st kaugviskest 11. Viimases kohtumises East Carolina Ülikooli vastu tabas Veesaar viiest neli, mis tähistab karjääri rekordit.

Ta rääkis väljaandele Tar Heel Tribune, et kaugviske arendamine algas juba Arizonas. "[Abitreener Ken Nakagama] ütles, et ma peaks harjutama kaugelt viskamist, isegi NBA joonest kaugemalt. Siis pean jalgu kasutama ja visketehnika sellest algabki. Viskan enne igat mängu võimalikult kaugelt, et saaks jalad viskesse," ütles eestlane. "Tunnen, et iga hea viskaja suudab sellelt kauguselt visata."

Veesaar on saatnud sel hooajal kaugviskejoone tagant teele 34 viset ja tabanud pooled, mullu viskas ta hooaja peale kaugelt 49 korda ja tabas 16 korda ehk ainult 32,7-protsendilise tabavusega.

"Lasen pallist kõrgel lahti ja viskel on kaart ka. Saan isegi siis visata, kui kaitsja mulle peale jookseb," ütles 213 sentimeetri pikkune eestlane. "Pean lihtsalt tarku viskeid võtma, pigem räägime sellest. Treenerid ütlevad, et ma viskaks õigeid viskeid, kui need ees on. Ideaalis mitte rünnaku alguses, aga kui see on õige vise, siis tuleb visata."

Peatreener Hubert Davis on eestlase arenguga igati rahul. "Tema viskeoskus on reaalne. Loomulikult suudab ta korvi juures skoorida, aga ta on kaare tagant ka hea. Kui viskame Calebile või Henrile korvi alla, siis on kaks-kolm meest neil kohe peal. Ja kui see juhtub, tuleb vastane maksma panna. Ja ainus viis seda teha on kaugelt ära panna," sõnas Davis.

Mida rohkem kaugelt ära visata, seda rohkem peab kaitse seda ka austama. Pika Veesaare peatamiseks peab seega vastaste pikk korvi alt ära minema. "Oleme neli mängu järjest vähemalt 20 resultatiivset söötu jaganud. Saame palli liikuma ja kõik saavad oma visked kätte," lisas peatreener Davis.

Veesaar ise on jaganud tänavu 25 korvisöötu. "Pead mängu lugema ja võimalikult lihtsalt mängima. Ma pean küll pallikaotusi piirama," rääkis eestlane. "Resultatiivsed söödud on üks asi, hokisöödud (sööt enne resultatiivset söötu - toim) on ka tähtsad. Need pakuvad täpselt sama palju rõõmu kui resultatiivsed söödud."

UNC's Henri Veesaar has looked every bit of NBA caliber to begin his junior season



The 7-0 center from Estonia is currently averaging 16 PPG, 8.6 RPG, 1.7 APG while shooting 65/40/67 splits



Two-way offensive hub who's been an absolute force in the paint, finishing at a high… pic.twitter.com/4H3IQmNj2b — Arman Jovic (@PDTScouting) December 4, 2025

Kui eestlane niimoodi jätkab ja püsib lisaks ka terve, on päris tõenäoline, et temast saab kolmas eestlane, kes NBA-s väljakule pääseb. Draft toimub küll alles juunis, aga Veesaar on kerkinud ennustustes mitte ainult valituks, vaid kohati ka esimese valikuvooru meheks.

"Ta suudab mõlema käega korvi all tegutseda ja ta näeb söötu. Ta on keskpositsioonilt hea ja tabab kaugelt ka," rääkis peatreener Hubert Davis. "Anna talle pall ja ta suudab kate-kattest mängus ka võimalusi luua. Teda saab platsil ringi liigutada, erinevatele positsioonidele panna ja see on meile palju edu toonud."

UNC on tänavust hooaega alustanud hästi ja võitnud oma esimesest 13-st mängust 12, ainus kaotus oli NCAA edetabelis 11. asetatud Michigan State'ile. North Carolina on kerkinud ise NCAA edetabelis 12. reale, tipus on eestlase eelmine ülikool.

North Carolina mängib öösel vastu 31. detsembrit koduväljakul Florida State'iga, 3. jaanuaril külastavad nad SMU ülikooli, kus Margus Hundist sai NFL-i mängija.