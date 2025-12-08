Veesaar tegi Georgetowni vastu suure kaksikduubli

Enam kui 18 500 pealtvaataja ees toimunud kohtumist alustas paremini Georgetown, kes saavutas 14:9 edu, aga võõrustaja vastas tugevalt ning avapoolaja lõpuks ise viiega juhtima. Teise poolaja alguses püsis Georgetown veel North Carolinaga kaasas, kuid edu paisus 14 minutit enne mängu lõppu Veesaare kaugviskest kahekohaliseks.

Võõrustaja enam seda edu ei loovutanud ning vormistas suurepärase 81:61 (44:39, 37:22) võidu.

37 minutit tööd rüganud Veesaar viskas 18 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 2/3, vabavisked 4/7) ning haaras 15 lauapalli, lisaks jäi keskmängija arvele kolm korvisöötu ja kolm blokki.

Veesaar on tegemas suurepärast hooaega, kaheksa mänguga on ta visanud keskmiselt 16 punkti, haaranud 8,5 lauda ja blokeerinud 1,4 viset, viies mängus on ta vormistanud kaksikduubli. Lisaks saadab tsenter keskmiselt mängus teele kaks kaugviset ning tabab neid 40-protsendiliselt. Sellised numbrid lähevad muuhulgas väga korda ka NBA skautidele.

Eestlane hakkab aina enam draft'i ekspertide seas esile kerkima ning Jeremy Woo ennustas ESPN-is, et Veesaar valitakse järgmisel suvel teise valikuvooru esimeses pooles. Portaalid Nbadraftroom.com ja Nbadraft.net paigutasid keskmängija aga kenasti esimesse raundi.

Tiimikaaslane Caleb Wilson kogus 20 punkti ja 14 lauapalliga samuti kaksikduubli. Montenegro mees Luka Bogavac ja Derek Dixon lisasid omalt poolt võidumängus 14 silma. Georgetowni parimaks kerkis 17 punkti kogunud KJ Lewis.

Kaspar Sepp ja Cornell pidid aga võõrsil tunnistama Samfordi 93:90 (42:50, 51:40) paremust. Eestlasest ääremängija punktiarvet ei avanud (kahesed 0/2, kolmesed 0/2), aga kogus seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe vaheltlõike.