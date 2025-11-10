X!

Veesaare ülikool tegi NCAA pingereas tubli tõusu

Korvpall
Henri Veesaar (vasakul).
Henri Veesaar (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Esmaspäeval avaldatud USA ülikoolide korvpallivõistkondade pingereas tõusis Henri Veesaare ülikool North Carolina 20 parema sekka.

USA uudisteagentuur Associated Press reastab igal nädalal riigi 25 paremat ülikooli mees- ja naiskonda. Võistkonnad reastatakse 61 USA spordiajakirjaniku poolt.

Hooajaeelses pingereas 25. kohale valitud North Carolina on alustanud hooaega kahe võiduga, seejuures läinud nädalavahetusel saadi jagu seni 19. asetust omanud Kansasest. Veesaar on kahes mängus teeninud keskmiselt 31,5 mänguminutit, visanud 17 punkti ja võtnud seitse lauapalli.

Värskes pingereas on North Carolina 18. kohal ehk tõusis seitsme koha võrra. Kerr Kriisa (Cincinnati) ja Stefan Vaaksi (Providence) ülikoolid 25 parema sekka ei kuulu.

Esiviisiku moodustavad Houston (+1), Purdue (-1), UConn (+1), Duke (+2) ja Arizona (+8). Täispika nimekirjaga saab tutvuda SIIN.

North Carolina järgmine kohtumine leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva, kui võõrustatakse Radfordi ülikooli. Cincinnati mängib samal ööl Daytoniga ning Providence madistab Pennsylvaniaga.

Toimetaja: Henrik Laever

