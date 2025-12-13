Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

Korvpallur Henri Veesaar aitas taaskord USA üliõpilasliigas (NCAA) North Carolina võidule, aga kolmandast järjestikusest kaksikduublist jäi puudu üks lauapall. Stefan Vaaks ja Kerr Kriisa pidid kaotusega leppima.

North Carolina võõrustas väiksemat South Carolina Upstate ülikooli ning läks varakult juhtima, aga naaberosariigi kool püsis südikalt mängus ja läks kaheksa ja pool minutit enne avapoolaja lõppu ka kolmega juhtima. North Carolina vastas aga võimsa 14:0 spurdiga ja poolajapausiks juhtis Tar Heels 37:28.

Võõrustaja edu kahanes teise poolaja alguses kuuele punktile, aga North Carolina ei lasknud kontrolli käest ja realiseeris koduväljakul 80:62 (37:28,43:34) võidu.

Veesaar tegi taaskord korvi all vinge esituse ning kogus juba poolajaks kümme silma ja kaheksa lauda, mängu lõpuks kogunes keskmängija arvele 30 minutiga 14 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 1/3, vabavisked 3/4), üheksa lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Veesaar oli kahes viimases mängus saanud kaksikduubli ja kuigi selles mängus seda ei juhtunud, jätkas ta oma vinget hooaega: 21-aastane tsenter on visanud üheksas mängus keskmiselt 16,2 punkti ning kogunud 9,2 lauapalli.

Caleb Wilson lisas omalt poolt 20 punkti ja 11 lauapalli, Luka Bogavaci arvele jäi 15 punkti. South Carolina Upstate'i resultatiivseim oli 14 punkti visanud Learic Davis.

Stefan Vaaks ja Providence mängisid võõrsil Butleri vastu ning avapoolaja lõpuks juhtis eestlase ülikool 45:41, aga teisel poolajal ette rebida ei õnnestunud. Mäng kulges tasavägiselt kuni otsustavate hetkedeni, aga võitjat normaalajal ei selgunud ja vaja läks lisaaega.

Providence oli 15 sekundit enne lõpusireeni ühe punktiga maas, aga Vaaks sai suurepärase võimaluse oma meeskond ette viia, kui ta vabaviskejoonele saadeti. Paraku tabas eestlane ainult ühe ja seisul 100:100 läks vaja ka teist lisaperioodi. Butler tabas 35 sekundit enne mängu lõppu kaugelt ja hoidis kolmepunktilisest edust kinni, vormistades lõpuks 113:110 (41:45, 48:44, 24:21) võidu.

Vaaks sai platsile 36 minutiks, aga viskas kehva tabavusprotsendiga kaheksa punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/10, vabavisked 1/2), lisades veel kolm resultatiivset söötu, kaks lauapalli ja ühe vaheltlõike. Samas ei teinud ta ühtki pallikaotust.

Kerr Kriisa ja Cincinnati pidid võõrsil kaotusega leppima, kui Georgiale jäädi alla tulemusega 65:84 (37:37, 28:47). Eestlasest mängujuht oli platsil 29 minutit ja viskas kuus punkti (kahesed 0/1, kolmesed 2/7, vabavisked 0/1), jagas kolm resultatiivset söötu ning haaras ühe lauapalli.