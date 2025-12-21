Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

12. asetusega North Carolina võitis viimati 2022. aastal NCAA finaalturniirile pääsenud Ohio State'i vastu Atlantas toimunud mängu avapoolaja 34:31, juhtis kuus ja pool minutit enne mängu lõppu Seth Trimble'i kolmepunktiviske järel üheksa punktiga, aga vastased püsisid mängus.

Seisul 67:66 eksis North Carolina uustulnukast täht Caleb Wilson 1.16 enne lõppu viskel ning Veesaarel ei õnnestunud ründelauda saada, Ohio State'i rünnakul tabas John Mobley Jr. aga koos veaga kaugviske, oli täpne ka vabaviskejoonel ja Ohio State läks kolme punktiga juhtima.

Trimble vähendas kaotusseisu siis minimaalseks ning suurepärase kaitse toel õnnestus North Carolinal 20 sekundit enne lõpusireeni pall vahelt lõigata. Trimble komistas läbimurdel, aga pall jäi Veesaarele, kes surus selle seitse sekundit enne mängu lõppu pealt korvi ja tõi oma meeskonnale ühepunktilise võidu.

Veesaar tabas väljakult 12 viskest seitse ja lõpetas mängu 17 punkti, kümne lauapalli, viie resultatiivse söödu ja ühe viskeblokeeringuga. Wilson kogus üleplatsimehena 20 punkti, 15 lauapalli ning kolm blokki, sealjuures otsustava ka mängu viimasel sekundil. North Carolina on nüüd 12 mängust võitnud 11.