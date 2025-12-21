X!

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

Korvpall
Henri Veesaar
Henri Veesaar Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Eesti korvpalluri Henri Veesaare koduülikool North Carolina teenis USA üliõpilasliigas NCAA viienda järjestikuse võidu, kui alistas Ohio State'i laupäeval 71:70.

12. asetusega North Carolina võitis viimati 2022. aastal NCAA finaalturniirile pääsenud Ohio State'i vastu Atlantas toimunud mängu avapoolaja 34:31, juhtis kuus ja pool minutit enne mängu lõppu Seth Trimble'i kolmepunktiviske järel üheksa punktiga, aga vastased püsisid mängus.

Seisul 67:66 eksis North Carolina uustulnukast täht Caleb Wilson 1.16 enne lõppu viskel ning Veesaarel ei õnnestunud ründelauda saada, Ohio State'i rünnakul tabas John Mobley Jr. aga koos veaga kaugviske, oli täpne ka vabaviskejoonel ja Ohio State läks kolme punktiga juhtima.

Trimble vähendas kaotusseisu siis minimaalseks ning suurepärase kaitse toel õnnestus North Carolinal 20 sekundit enne lõpusireeni pall vahelt lõigata. Trimble komistas läbimurdel, aga pall jäi Veesaarele, kes surus selle seitse sekundit enne mängu lõppu pealt korvi ja tõi oma meeskonnale ühepunktilise võidu.

Veesaar tabas väljakult 12 viskest seitse ja lõpetas mängu 17 punkti, kümne lauapalli, viie resultatiivse söödu ja ühe viskeblokeeringuga. Wilson kogus üleplatsimehena 20 punkti, 15 lauapalli ning kolm blokki, sealjuures otsustava ka mängu viimasel sekundil. North Carolina on nüüd 12 mängust võitnud 11.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

00:37

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

20.12

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20.12

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

20.12

Timberwolves andis Thunderile kolmanda kaotuse

20.12

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Doncic tegi võidumängus vägeva kolmikduubli

19.12

Euroliiga liider kaotas Ateenas

18.12

Üleplatsimees Böckler aitas Krosno hooaja teise võiduni

18.12

Hermet hooaja algusest: ma ei ole harjunud Kalev/Cramos nii palju kaotama

18.12

Kolmikduubli teinud Giddey aitas Bullsi võidule Cavaliersi üle

18.12

Žalgiris sai kodus suure kaotuse

18.12

Drelli koduklubi läbis Meistrite liiga alagrupi kaotuseta

videod

sport.err.ee uudised

00:37

Veesaare lõpusekundite pealtpanek aitas North Carolina järjekordse võiduni

20.12

Rannula ja Legia said viimaks võidurõõmu maitsta

20.12

Arand sai F1 paatide hooaja viimases sprindisõidus kolmanda koha

20.12

Grabe tahab uuel aastal võita MM-tiitli, aga peab enne detaile lihvima

20.12

ETV spordisaade, 20. detsember

20.12

Randväli püstitas pikal distantsil Eesti rekordi: lihtne see ala ei ole!

20.12

Kalev/Cramo viskas 99 punkti ja tõmbas kaotusteseeriale pidurit

20.12

Hokiliiga kevadiste finalistide vastasseisu võitis Narva PSK

20.12

Serviti alistas Leedu klubi kümne väravaga

20.12

Aigro teenis Engelbergis 18. koha, Prevc võttis viienda võidu järjest Uuendatud

20.12

Hein vaatas pingilt, kuidas Werderi esiväravavaht valiti mängu parimaks

20.12

Ilves ootab Otepää MK-etappi: kombe paika saamiseks on mõtted olemas

20.12

Luik: nõlvadega sõbrunemiseks võibki minna mitu aastat

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

20.12

Kalev/Cramo kutsub aasta viimastel kodumängudel pealtvaatajaid head tegema

loetumad

20.12

Siimer sai ühe möödalasuga 26. koha, Botnile polnud taas vastaseid Uuendatud

20.12

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

20.12

Ilves tõusis Ramsaus suusarajal kuus kohta Uuendatud

20.12

Anthony Joshual kulus netikuulsuse alistamiseks kuus raundi

20.12

Vaaks kerkis kaotusmängus Providence'i resultatiivseimaks

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

Uue aasta esimene kahevõistluse MK-etapp jääb ära

19.12

Kristjan Ilves sai hüppevõistlusel disklahvi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo