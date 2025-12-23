X!

Veesaar ja North Carolina teenisid osariigirivaali üle suure võidu

Korvpall
Korvpall

Henri Veesaar ja tema koduülikool North Carolina teenisid USA üliõpilasliigas (NCAA) suure võidu, kui alistasid East Carolina pea 40 punktiga.

Kodupubliku ees mänginud North Carolina alustas kohtumist 12:2 spurdiga ning juhtis esimese poolaja lõpuks 49:26. Teisel poolajal stsenaariumis suurt muudatust ei toimunud ja Tar Heels vormistas võimsa 99:51 (49:26) võidu.

Veesaar mängis 26 minutit ning tegi 16 punkti ja kümne lauapalliga järjekordse kaksikduubli. Seejuures tabas keskmängija kaugviskejoone tagant viiest viskest neli. Lisaks jäi eestlase arvele üks resultatiivne sööt.

Kaksikduubliga sai hakkama ka Veesaare korvialune partner Caleb Wilson, kes kogus 21 punkti ja 12 lauapalli. East Carolina parim oli samuti 21 punkti skoorinud Giovanni Emejuru.

North Carolina on sel hooajal võitnud 12 kohtumist, aga novembri lõpus tuli tunnistada Michigan State'i paremust. Nüüd minnakse jõulupausile, hooaeg jätkub Eesti aja järgi öösel vastu 31. detsembrit, kui North Carolina võõrustab Florida State'i.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

